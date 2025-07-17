غضب كبير يجتاح مغردين عراقيين بعد فاجعة المول الجديد

خيم الحزن والغضب على نطاق واسع في المنصات العراقية، بعد اندلاع حريق ضخم في مول بمحافظة واسط (وسط البلاد)، أودى بحياة العشرات بينها أسر كاملة.

والتهمت ألسنة النيران -أمس الأربعاء- طوابق مول "هايبر ماركت الكورنيش"، في حين ملأ الدخان الأسود وأصوات الصراخ جميع أرجاء المكان.

ويتكون المول من 5 طوابق، وهو مبنى حديث الإنشاء تم افتتاحه قبل 7 أيام فقط، في وقت قال فيه شهود عيان كانوا في المكان إن سبب الحريق يعود إلى انفجار مكيف هواء.

وحسب آخر الإحصاءات، لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم في هذا الحريق غالبيتهم بسبب الاختناق بينهم 3 أسر كاملة، في حين أعلنت محافظة واسط الحداد 3 أيام على الأرواح.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ عدد العالقين عبر السلالم الداخلية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة، في وقت تفاوتت فيه الحالات بين اختناق وحروق طفيفة.

واستمرت عمليات البحث عن المفقودين داخل المول ساعات متواصلة، في ظل الصعوبات التي واجهتها الفرق المختصة في الوصول إلى بعض الطوابق بسبب سرعة انتشار النيران، وغياب مخارج طوارئ خارجية في المبنى.

بدوره، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزير داخليته بالتحقيق الفوري في أسباب وظروف الحادث لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أما هيئة النزاهة الاتحادية في العراق فقالت إن التحقيقات الأولية شخّصت عدم توفر منظومة إطفاء متكاملة، مما تسبب بالتهام النيران الطوابق الأخرى.

ووفق الهيئة، فإن عدم توفر مخارج طوارئ فاقم من حجم الكارثة، فضلا عن عدم وجود متابعة من مديرية الدفاع المدني لمنظومة الإطفاء عند افتتاح المركز.

غضب عارم

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/7/17)- حجم الغضب والاستياء الذي عم منصات التواصل في العراق بعد هذه الفاجعة الإنسانية.

ووجه علاء هاشم لوما وانتقادا شديدا للسلطات الحاكمة في العراق، إذ قال "نحن لا نعيش في دولة، بل في ماكنة موت بطيء، تدور فيها التعيينات على أساس الولاء لا الكفاءة، وتُبنى فيها الأبراج على رشاوى، وتُمنح إجازات البناء على جثث المستقبل".

وسلك علي كاظم المسار ذاته معربا عن أسفه بسبب غياب أدنى إجراءات السلامة، وقال "طفايات حريق أوتوماتيكية ماكو (لا توجد)، نظام إطفاء حرائق أوتوماتيكي ماكو، سلالم ومخرج طوارئ ماكو"، ثم اختتم تغريدته "الله يرحم الموتى ويشافي الجرحى".

وانضمت أم عقيل إلى علي كاظم قائلة "المفروض هكذا أبنية يشترط في إجازة البناء وضع منظومة إطفاء الحرائق مركزية ضمن المبنى، حاله حال مولات دول الخليج وفنادقها".

أما صفاء فاستهجنت مسارعة السلطات المختصة في العراق مساعدة سوريا في إطفاء الحرائق التي اندلعت فيها مؤخرا، إذ قالت "روح لسوريا وطفي الحرائق وخل هذا الوطن يحترق، نحن العراقيين أرخص شيء عند حكوماتنا".

وتعد هذه الحادثة أكبر فاجعة حرائق يشهدها العراق منذ عام 2023 عندما اندلع حريق في إحدى صالات الأفراح بمحافظة نينوى (شمال البلاد)، مما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين.

وخلصت نتائج التحقيق آنذاك إلى وجود تقصير في إجراءات السلامة المتبعة.