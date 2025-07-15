ناشطون مصريون يطالبون بإلغاء حفل فرقة ألمانية لتأييدها إسرائيل

أثارت فرقة سكوربيونز الألمانية الشهيرة جدلا واسعا في مصر بسبب إعلانها عن حفل موسيقي بالقاهرة في أكتوبر المقبل، مما دفع ناشطين مصريين لإطلاق حملة مقاطعة واسعة تحت هاشتاغ “إلغاء حفل سكوربيونز في مصر”.

وتحتفل الفرقة التي اشتهرت بأغنية "ويند أوف تشينج" (ريح التغيير) في التسعينيات إبان سقوط جدار برلين بالذكرى 60 لتأسيسها من خلال جولة عالمية تشمل أكثر من 15 بلدا.

وحُددت أسعار تذاكر الحفل المقرر إقامته في العاصمة المصرية بين 3 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه، أي ما يعادل نحو 71 و143 دولارا أميركيا على التوالي.

لكن السبب الرئيسي في الاعتراضات المصرية على الحفل يعود إلى دعم الفرقة الألمانية لإسرائيل، فقد أقامت أكثر من حفل في تل أبيب، كما نشرت بيانا على إنستغرام مع اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع إسرائيل.

معارضة وتأييد

ورصد برنامج شبكات (2025/7/15) جانبا من التفاعلات مع إعلان حفل سكوربيونز في مصر، ومنها ما كتبته مريم: "فرقة Scorpions؟ فرقة كانت بترفع علم الكيان الاسرائيلي.. واقفة بتغني فوق دماء المنكوبين.. تيجوا تحتفلوا بيها في مصر؟! الفرقة دي مش محايدة، ومش فن للفن زي ما بتدّعوا".

وفي المقابل، دافع وعد سايرولاس عن الحفل قائلا إن "الفن أكبر من صراعات القرود والبروبجاندا المريضة! وعلشان كدة كل الفرق بتحرص إنها تروح تعمل حفلات عند طرفين النزاع علشان يقولوا إن الفن أكبر من الصراعات البهائمية الي الناس بتعشقها".

وأضاف "لو هم زي ما بتقول مكانش زمانهم جم حفلة للبلد الي بتعادي البلد الي بيدعموها".

بينما عبرت رينا لطيف عن رفضها للحفل بقولها: "لو الحفلة ببلاش وتحت بيتي مش هروح. المزيكا كانت وما زالت شكل من أشكال الاعتراض على السلطة والحروب والتمييز العرقي وإذا كانت هتستخدم لخدمة فئة ظالمة ووضيعة يبقى بلاها أصلا".

وفي اتجاه مختلف، تساءل عبد الرحمن عزيز: "واحنا مالنا ومال انتمائهم السياسي ومقاطعه ليه واختبار مصيري واختيار الحق!! هو حد قال هانجوزهم بناتنا وللا المقاطعه هاتقلل دخلهم ويشحتوا.. إيه الكلام الكبير اللي مالوش لازمه دا".

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وتأتي هذه الحملة امتدادا لحملة سابقة شهدتها مصر في مايو/أيار الماضي ضد منسقة الموسيقى ماري مونتكسير التي كان من المقرر مشاركتها في مهرجان موسيقي بالجونة، بسبب تصريحاتها التي وصفت فيها المقاومة الفلسطينية بالإرهاب ودعمها للكيان الإسرائيلي.

وأدت حملة المقاطعة آنذاك إلى إلغاء فقرة مونتكسير في المهرجان، مما يطرح تساؤلات عن مدى تأثير الحملة الحالية على مصير حفل فرقة "سكوربيونز" في القاهرة.