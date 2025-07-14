شَعر كوكوريلا يخطف الأضواء في النهائي المونديالي ومغردون يسخرون

حظي الدولي الإسباني مارك كوكوريلا الظهير الأيسر لنادي تشلسي الإنجليزي باهتمام عشاق الساحرة المستديرة على المنصات الرقمية بسبب شَعره في نهائي كأس العالم للأندية.

وتُوّج تشلسي بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى بنسختها الجديدة، بعد فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأميركية.

لكن المنصات الرقمية ضجت بالحديث عن كوكوريلا، إذ تسبب في طرد البرتغالي جواو نيفيز لاعب خط وسط باريس سان جيرمان في الدقائق الأخيرة للمباراة النهائية بعدما سحبه الأخير من شعره.

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/7/14)- تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل بشأن كوكوريلا وشعره في يوم تربع الفريق اللندني على عرش الكرة العالمية.

ومن بين تلك التعليقات قال فوزي في تغريدته متهكما "شعر كوكوريلا طلع منه فايدة، خلصنا من نيفيز أقسم بالله لو كوكوريلا يصلع، بينقذ كم لاعب من البطاقات الحمراء".

وفي السياق ذاته، قال محمد ساخرا "تخيل تنطرد من نهائي كأس العالم ليه؟ لأنك شديت شعر لاعب ثانٍ. شعر كوكوريلا حتى الآن تسبب بطرد أكثر من 5 لاعبين في مسيرته، وفيه تطور مستمر كل فترة يستفز الخصوم أكثر".

واقترح كريم على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إضافة قانون جديد ينص على أن "أي لاعب لديه شعر طويل يربطه أو يوقع إقرار إن اللي يشده ما ينطرد"، حسب تعليقه.

بدوره، فضل عبد العزيز الحديث على الواقعة معتبرا قرار الحكم بطرد نيفيز صحيح، إذ قال "سحب الشعر مخالفة واضحة، ولازم يعاقب أي لاعب يسويها، ترى ممكن تؤذيه، افرض سقط على ظهره بشكل عنيف؟".

يشار إلى أن المباراة النهائية شهدت أيضا تلاسنا بين لاعب تشلسي جواو بيدرو مع لاعبي سان جيرمان ليتدخل مدرب الأخير لويس إنريكي ويدفعه من عنقه، مما تسبب بسقوطه أرضا، وهو ما قد يعرض المدرب الإسباني لعقوبات إيقاف أو غرامات مالية.