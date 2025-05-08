فيديو صادم لمعلمة تعنّف تلميذا مريضا بالسكري يهز المنصات المصرية

نددت مواقع التواصل المصرية بشدة باعتداء معلمة بالضرب على أحد التلاميذ المصابين بمرض السكري، بسبب طلبه المتكرر الذهاب إلى دورة المياه لقضاء الحاجة.

وكان فيديو صادم لمعلمة بإحدى المدارس المصرية بحي حدائق القبة بالعاصمة القاهرة، قد أثار غضبا عارما، إذ ظهرت وهي تعنف وتضرب تلميذا في صف ابتدائي، متجردة من دورها التربوي والتعليمي بالاهتمام باحتياجات الطفل النفسية والجسدية.

بدوره، قال والد الطفل إن المعلمة وإدارة المدرسة يعلمون بوضع الطفل الصحي وأنه مصاب بالسكري، ويتناول الأدوية.

ولم يكتفِ والد الطفل بهذه التصريحات، بل رفع شكوى في قسم شرطة حدائق القبة ضد المعلمة، واتهمها بالتعدي على طفله بالضرب.

استياء عارم

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/5/8)- جانبا من تعليقات رواد المنصات الرقمية في مصر.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم في تغريدته: "هذه جنحة، المفروض تتحول نيابة عامة فورا وتزج في السجن كام شهر (عدة أشهر)، وتدفع للولد تعويضا كمان".

بدوره، طالب أبو مالك بضرورة خضوع المدرسين لما سمّاه "الكشف الطبي والسلامة العقلية"، واصفا إياهم بأن لديهم "إعاقة ذهنية".

وندد محمد مصطفى بالمشاكل المتزايدة في المدارس التعليمية، إذ قال "لو المدارس فيها مشكلة نقفلها ومتقرفوناش (لا تجعلونا نشعر بالتقزز) بالمرضى الذين يتم تعيينهم في هذه المدارس".

أما مروة فقالت "مثلما يقولون للأطفال التربية قبل التعليم، لازم يجيبوا مدرسين يشوفوهم عندهم تأهيل لتعليم الأطفال أم لا يمتلكون القدرة على التعامل معاهم"، وأضافت "مش شغلانة يجنوا منها أموال وخلاص".

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يشار إلى أن المعلمة نُقلت -بعد الواقعة- للعمل الإداري بديوان عام إدارة حدائق القبة، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.