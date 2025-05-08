"فتح دبلوماسي"… مغردون يصفون زيارة الشرع إلى قصر الإليزيه

تفاعل مغردون مع ما وصفوه بـ”الزيارة التاريخية” للرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس، حيث وصل إلى العاصمة الفرنسية في زيارة عمل التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبل الرئيس الفرنسي نظيره السوري على باب قصر الإليزيه، وهو ما فسره بعض السوريين بأنه "فتح دبلوماسي" بعد سنوات من العزلة التي عاشتها سوريا في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، حيث إنها تعتبر أول زيارة رسمية له إلى دولة أوروبية.

وعقب المباحثات المغلقة بين الزعيمين، عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا تركز فيه اهتمام السوريين حول سؤال محوري: هل ستسعى باريس لرفع العقوبات عن بلدهم؟

وفي إشارة إيجابية، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون خلال المؤتمر الصحفي أنه إذا "واصل الشرع السير على هذا الطريق فسنلاقيه بمنتصف الطريق، أولا من خلال الرفع التدريجي للعقوبات الأوروبية، وبعد ذلك سنواصل مع أصدقائنا الأميركيين لإقناعهم بالانخراط في هذا المسار".

وأضاف ماكرون أن فرنسا ستحرص على مراعاة الأهداف الأساسية بالنسبة لها، معتبرا أن "استقرار سوريا ووحدتها أمران مهمان لأمن الشرق الأوسط وأمن الفرنسيين وأمن الأوروبيين".

من جانبه، شدد الرئيس السوري الشرع على أن مسألة العقوبات كانت نقطة جوهرية في زيارته لفرنسا، قائلا: "لا يوجد أي مبرر لبقاء العقوبات، لأنها ستكون عقوبات على الشعب وليست على النظام الذي ارتكب المجازر ضد هذا الشعب".

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سوريا الجديدة

وعبر مغردون عن تفاؤلهم بمستقبل "سوريا الجديدة" بعد التغييرات السياسية الأخيرة، معتبرين أن البلاد تشهد فجرا جديدا يحمل الأمل والكرامة والازدهار، وأن هذه المرحلة تمثل قطيعة حقيقية مع الماضي بكل سلبياته، وهو ما أبرزته حلقة 2025/5/8 من برنامج "شبكات".

ووفقا للمغرد حسن فإن الزيارة الدبلوماسية الأخيرة لفرنسا تمثل علامة فارقة في مسار البلاد الجديد، وكتب يقول: "زيارة باريس ليست مجرد خطوة دبلوماسية، بل إعلان عن عودة الصوت السوري إلى الساحات الكبرى، بكرامة وثبات، فخر لنا أن نكون شهودا على فجر جديد يتشكل لوطننا، يحمل الأمل والأمن والازدهار".

وفي السياق نفسه، عبر الناشط زكريا عن أمله في مستقبل جديد "سورية الجديدة ستكون مهد العز والحضارة والتعافي المبكر والازدهار على كافة الأصعدة، وسيكون فيها الإنسان أغلى ما تملك سوريا الجديدة".

في حين أشارت المغردة مايا إلى التحول الجذري في سوريا قائلة: "سوريا اليوم ليست كالأمس، ها هي تستعيد عافيتها بعد لفظ سوريا نظاما وحشيا ساديا، ولأجل تمكينها في المنطقة العربية والعالم يجب رفع العقوبات الاقتصادية التي تشكل عائقا كبيرا في تعزيز استقرار سوريا أمنيًا".

ومن زاوية أخرى، لفت الناشط مالك الانتباه إلى التغير في أسلوب القيادة الجديدة بقوله: "لأول مرة منذ عقود، يرى السوريون رئيسهم يواجه أسئلة الصحفيين بشفافية غير مسبوقة وبشجاعة أعادت لهم ثقة غابت 54 عاما من الغموض والخداع".

وفور وصوله إلى فرنسا، التقى الرئيس أحمد الشرع بالسوري فريد المذهان الملقب بالقيصر، والذي وثَّق جرائم نظام الأسد، وأوصلها إلى العالم.

وقبل عودته إلى سوريا، تجول الشرع مع الوفد المرافق له في شوارع باريس، وزار برج إيفل الشهير، وحظي بترحيب كبير من أبناء الجالية السورية في فرنسا، وبادلهم المصافحة والتلويح.