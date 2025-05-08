شغب في باريس يعكر فرحة تأهل سان جيرمان فكيف علق مغردون؟

تفاعلت المنصات الرقمية مع أعمال الفوضى والتخريب التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس احتفالا بتأهل نادي باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجدد سان جيرمان فوزه على أرسنال الإنجليزي في مباراة الإياب -التي احتضنها ملعب "حديقة الأمراء" مساء الأربعاء- ليتأهل إلى الموقعة الختامية في البطولة الأوروبية بمجموع المواجهتين (3-1).

وخلال الاحتفالات، أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة، واعتقلت الشرطة 43 شخصا بتهم الإخلال بالنظام، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، وحيازة مواد محظورة.

تنديد واسع

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/5/8)- جانبا من التعليقات التي تفاعلت مع هذه الفوضى وأعمال التخريب في قلب باريس احتفالا بالتأهل القاري.

ومن بين تلك التعليقات، قال أورلان في تغريدته إن فرحة التأهل "لا تعني أن نحول شوارع باريس إلى ساحة فوضى. نحن نحب سان جيرمان، لكننا نحب مدينتنا أكثر. أعمال الشغب لا تشرّف أحدا".

واستهجن مايل أحداث ما بعد المباراة القارية متسائلا: "كيف يُعقل أن تنتهي ليلة احتفال بإصابات واعتقالات؟ أين الاحترام؟"، وأضاف "هذا ليس دعما للفريق، بل عبث بسمعة باريس أمام العالم".

واستبعد كلير أن يكون جماهير الفريق الباريسي وراء أعمال الشغب والفوضى، إذ قال: "مجرد مشاغبين استغلوا الاحتفالات كغطاء للتكسير والتخريب. ليسوا من مشجعي باريس سان جيرمان"، معربا عن أمله في ألا تتكرر هذه الأحداث في المباراة المقبلة.

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أما محمد فحاول -من وجهة نظره- توصيف ما يحدث مع جماهير الكرة عندما تحتفل بانتصارات فرقها الحاسمة أو تتوج بألقاب محلية وقارية.

وقال محمد: "هناك ظاهرة اسمها السلوك الجماعي وقت الاحتفال، تشعر أن الناس يخرجون من وعيهم بسبب الفرحة ويصيرون في حالة بدائية وهمجية تدفعهم للتخريب والحرق والتدمير"، مضيفا "الظاهرة منتشرة بشكل كبير مع مشجعي كرة القدم".

يشار إلى أن سان جيرمان سيواجه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى الأخير نادي برشلونة الإسباني في مواجهة كروية مثيرة.