كيف علق مغردون على اتفاق واشنطن وجماعة الحوثي؟

لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف قصف اليمن مفاجئا للمراقبين والمعنيين فحسب، بل إنه فاجأ أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعلوا مع القرار الأميركي، ولكن بقراءات متباينة.

فلم تمر سوى ساعات على قصف إسرائيلي كثيف أخرج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة واستهدف مناطق عديدة في صنعاء، حتى فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المكتب البيضاوي الجميع بتصريح أعلن فيه وقف الهجمات على أنصار الله بشكل فوري.

وقال ترامب إن الحوثيين هم الذين طلبوا ذلك، وأخبروه أنهم لن يهاجموا السفن الأميركية. في حين قالت وزارة الخارجية الأميركية إن جماعة أنصار الله "استسلمت ولا تريد الاستمرار في القتال".

أما المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، فكشف في مقابلة للجزيرة عن تفاصيل هذا الاتفاق مع واشنطن، وقال إن الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة مشاورات مطولة بين الطرفين بوساطة سلطنة عمان.

كما أعلنت وزارة الخارجية العمانية نجاح السلطنة بالوساطة لوقف إطلاق النار بين أنصار الله والولايات المتحدة.

وعلى صعيد الموقف الإسرائيلي، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع تأكيده أن واشنطن لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان الرئيس ترامب هدنة مع الحوثيين، وبأنّ القرار فاجأ الإسرائيليين.

وأثار الاتفاق بين أنصار الله وواشنطن ردودا كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2025/5/7) من برنامج "شبكات".

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ويقول محمد: "الانتصار على الأميركي ليس نهاية الحرب، حتى يتم إلحاق الهزيمة بالكيان الإسرائيلي وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وجاء في حساب أبابيل: "تريد أميركا أن تخرج مثل الشعرة من العجين بينما تستمر إسرائيل في قصف اليمن، التمثيلية واضحة، يعني عندما يحصل قصف تقول أميركا لست أنا هي إسرائيل".

ويعتقد محمد علي أن" أميركا وإسرائيل أرجعوا اليمن 50 سنة أو أكثر للوراء، ما باقي إلا قطع الاتصالات وسيعود اليمن إلى عهد الحمام الزاجل.. وقف استهداف السفن.. لماذا لم توقف من الأول؟، لماذا توقف بعد ما دمرت ميناء الحديدة وصنعاء".

ويذكر أن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مصادر مطلعة أن هذا الاتفاق قد يشكل زخما للمحادثات الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي، بعد عقد 3 جولات وترقب لانعقاد الجولة الرابعة بين الطرفين.