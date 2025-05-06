إقامة عرض موسيقي عسكري بحفل تخرج طلبة ببغداد يثير الاستغراب

رغم أن الاستعراض العسكري البروتوكولي ينظم في العيد الوطني أو عيد الجيش، فإن الاستعراض صاحب هذه المرة حفل تخرج طلبة من جامعة التراث الأهلية ببغداد، وقد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقام "حرس الشرف"، وهو بروتوكول عسكري ودبلوماسي ويحمل رمزية السيادة والهيبة، أيضا في استقبال ضيوف الدولة العراقية ووداعهم، وعادة ما يكون مصحوبا بالفرقة النحاسية العسكرية لتعزف المقطوعات العسكرية والحماسية والنشيد الوطني.

وأثارت إقامة الاستعراض في حفل تخرج طلبة جامعيين جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد مغردون هذه الخطوة، وهو ما أظهرته بعض التعليقات التي رصدتها حلقة (2025/5/6) من برنامج "شبكات".

فقد خاطب قصي شفيق المسؤولين قائلا "دولة رئيس الوزراء المحترم، حرس الشرف ما علاقته بجامعة أهلية.. عذرا هل طلاب الكلية العسكرية عذرا للإيجار!؟ وهل تستطيع باقي الجامعات استئجار المراسيم في حفلات التخرج؟".

وغرّد محمد صديق ساخرا "شباب.. الفرقة متوفرة للأعراس والمناسبات؟ رجاء من عنده رقمهم لا يقصر حتى أتواصل معهم لأن عندي عرس نهاية الشهر".

أما علي صادق فقال "المفروض يفتخرون باحتفال حلو وبتوقيت مناسب، وهذه الجامعة هي الوحيدة التي أقامت احتفالا للطلبة والعمال".

في حين علق حيدر قائلا "بالعكس يزيدنا فخرا لأن العسكريين موجودون معنا ونفتخر بالجيش سواء بالفرح أو الحزن، ونفتخر به بكافة الأوقات وليس فقط في الحروب".

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ويذكر أنه بعد موجة الانتقادات، أصدرت جامعة التراث الأهلية بيانًا قالت فيه: "مشاركة الجوق العسكري دليل على اعتزازنا بالقوات المسلحة، ونراه تعبيرا عن هيبة الدولة، وقد جاء بشكل منظم ومحترم بعيدًا عن الابتذال، بخلاف ما نشهده من مظاهر دخيلة على حفلات التخرج في الجامعات الأخرى".