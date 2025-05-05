كيف تفاعل لبنانيون مع ملاحقة مطلقي الصواريخ ضد إسرائيل؟

تفاعل مغردون مع إعلان الجيش اللبناني تسلم عنصر فلسطيني من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للاشتباه بتورطه في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

تفاعل مغردون مع إعلان الجيش اللبناني تسلم عنصر فلسطيني من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للاشتباه بتورطه في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي أن مخابراته تسلّمت فلسطينيا يُدعى (م.غ.) من حركة حماس، وذلك للاشتباه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بتاريخ 22 و28 مارس/آذار الماضي.

وأوضح البيان أن عملية التسليم تمت عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، والذي يُعد أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشدد البيان على أن الجيش اللبناني سيعمل على ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضية إطلاق الصواريخ، في إشارة واضحة إلى عزمه متابعة التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين في هذه العمليات.

وتأتي هذه التطورات بعد أن حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية في أعمال تمس بالأمن القومي للبلاد، وذلك في أعقاب توتر متصاعد على الحدود الجنوبية.

أهمية دور الجيش

وأبرزت حلقة (2025/5/5) اتفاق بعض المغردين على أهمية دور الجيش كضامن للأمن، بينما طرح آخرون تساؤلات حول الموقف من الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وحسب المغرد إنزو فإن الجيش اللبناني يستحق الدعم والإشادة، وكتب يقول: "الله معكن ويحميكن ويقويكن، الجيش اللبناني هو الضمانة وهو الحماية وهو الوحيد يللي بيطمنا، المطلوب فقط تنظيفه من بعض العناصر يللي عندهن ميول حزبية".

إعلان

وفي السياق ذاته، أشاد المغرد نديم بخطوة الجيش قائلا: "يعطيكن العافية يا وطن عقبال كل السلاح الغير الشرعي".

أما المغرد جاد فقد أبدى موقفا مختلطا حيث بدأ بتأييد الخطوة قائلا: "ممتاز"، لكنه سرعان ما أضاف تساؤلا انتقاديا: "بس كل يوم إسرائيل عم تنتهك السيادة والأمن القومي ومحتلة أراضي لبنانية، فيكن تخبرونا شو بدكن تعملوا لأنه إذا ما قادرين تعملوا شي خبرونا".

وفي موقف أكثر انتقادا، تساءلت المغردة دارين عن موقف الجيش من الاعتداءات الإسرائيلية قائلة: "وشو بالنسبة للاعتداء الإسرائيلي اليومي؟ أو الشهداء؟ هيدول تحت أي بند بينحطوا؟ ضرب الحبيب زبيب؟ أو حرب الآخرين؟، عيب الشوم بس"، متسائلة عن معايير التعامل مع التهديدات الأمنية في لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني أنه سيستكمل ملاحقة بقية المتورطين وقال إنه تسلم فلسطينيا آخر، وباشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.