تباين بالمنصات بشأن تبعات أحداث صحنايا وتصريحات سموتريتش

ربط مغردون بين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قال بوضوح إن الحرب لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف عدة، منها تقسيم سوريا واندلاع مشاكل أمنية في ريف دمشق.

واندلعت اشتباكات دامية في أشرفية صحنايا، إذ استهدفت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون عناصر أمنية في المنطقة، مما أدى إلى مواجهات بين هذه المجموعات وقوات الأمن.

وبالتزامن مع هذه الأحداث برز تحرك لافت في إسرائيل لمجموعة من الدروز بقيادة الزعيم الروحي للطائفة في إسرائيل موفق طريف المعروف بقربه من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وخرج هؤلاء في مظاهرات غاضبة أحرقوا خلالها الإطارات وقطعوا الطرقات في شمال إسرائيل، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتدخل للدفاع عن الدروز في سوريا.

وتداول مغردون مقطع فيديو لموفق طريف يبشر فيه أتباعه في إسرائيل بما وصفه بـ"تغيير كبير في سوريا"، مما أثار تساؤلات بشأن علمه المسبق بما سيحدث أو دوره في التحريض على هذه الأحداث.

ولم تمر ساعات حتى شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على منطقة أشرفية صحنايا أسفرت عن مقتل عنصر من قوات الأمن العام وإصابة آخر، إضافة إلى إصابة مدنيين اثنين، وفق ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية السورية.

لكن الحكومة السورية و"الحكماء" في جرمانا وأشرفية صحنايا -حسب تعبير مغردين- نجحوا في احتواء الأزمة وإعادة بسط الأمن في تلك المناطق، والقبض على بعض ممن استهدفوا عناصر الأمن.

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مخاوف متباينة

وأبرزت حلقة (2025/5/1) من برنامج "شبكات" مخاوف متباينة عبر عنها مغردون بشأن مستقبل الوحدة الوطنية السورية وأهداف إسرائيل من التدخل في المنطقة.

وحسب الناشطة سمية، فإن لإسرائيل أهدافا أخرى وراء تدخلها وادعائها حماية الدروز، معربة عن قناعتها بأن "إسرائيل يهمها أن تستعمل الدروز في الحروب وليس الانتخابات".

وأشارت إلى ازدواجية تعامل إسرائيل مع الدروز، إذ "تعتبرهم درجة دونية (درجة ثانية) كما تعتبر باقي العرب".

من ناحيته، عبّر الناشط فادي عن مخاوفه من تصاعد التوترات الطائفية في سوريا، متسائلا "إلى أين نحن ذاهبون؟ وإلى أين يقودنا هؤلاء الموتورون؟".

وأضاف "ما حدث بالأمس في الساحل بحق العلويين يتكرر اليوم بحق الدروز، هل سيكون غدا دور المسيحيين والأكراد؟ سوريا تواجه خطرا حقيقيا".

وقدّم المغرد أحمد تحليلا أعمق للوضع بالعودة إلى جذور المشكلة، وكتب قائلا "ما يحصل في سوريا اليوم نتيجة طبيعية للحالة الانفعالية والتضخم المبالغ فيه في قدرات الدروز وإمكانياتهم".

ويعود أيضا إلى "انجرار دروز سوريا وراء وعود دروز إسرائيل الذين يعيشون في كيان متشظ بنيويا يقوم على تشجيع الحالة الطائفية ورعايتها"، حسب أحمد.

في المقابل، أشار بعض المغردين إلى انتهاء الأزمة واستتباب الأمن في المنطقة، فكتب عبود "انتهى كل شيء، وأهل صحنايا دروز وغيرهم في أمن وأمان، وعادت الحياة لطبيعتها وانتهت العنتريات"، مؤكدا الثقة بقدرة الدولة السورية على السيطرة على الأوضاع رغم التدخلات الخارجية.

بدوره، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل خطرا على الشعب السوري وتطلعاته بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدا أن الدبلوماسية السورية طالبت بوقفها.

وأوضح المصطفى -في حديثه للجزيرة- أن الأمن السوري فوجئ بهجوم مجموعات خارجة عن القانون في صحنايا، مشددا على ضرورة حماية المواطنين السوريين وإبعادهم عن أي مواجهات تأخذ منحى طائفيا.