مظاهرات مناوئة لترامب ومغردون: من انتخبه وأعطاه الأصوات؟

خرج آلاف الأميركيين في مظاهرات ضخمة عمّت الولايات المتحدة الأميركية، واعتُبرت أكبر حشد منذ تولّي الرئيس دونالد ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

فقد تجمع المتظاهرون في 1200 موقع في الولايات المتحدة احتجاجا على سياسات ترامب، ورفعوا شعارات متعددة، أبرزها: "أوقفوا ترامب.. أوقفوا ماسك، وارفعوا أيديكم عن الضمان الاجتماعي"، و"أعيدوا الديمقراطية".

ولم تقتصر المظاهرات على الولايات المتحدة فحسب، بل امتدت إلى عواصم غربية أخرى مثل باريس ولندن وبرلين.

ونادى المتظاهرون بوقف سيطرة أصحاب المليارات على السلطة، ووضع حد لخفض الأموال الفدرالية المخصصة للرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج، ووقف الهجمات على المهاجرين والفئات المهمّشة في المجتمع.

وجاءت اعتراضات المتظاهرين على مجالات متعددة من سياسة ترامب، منها: الصحة والتعليم، ومما قالوه "نحن هنا لأنهم لا يحترمون الدستور. يعتقدون أن كل شيء بأيديهم، وهذا ليس صحيحا. هذه البلاد لنا. هذه بلادنا. هذه حكومتنا. نحن هنا لأنكم تقلصون الخدمات المقدمة لنا".

ومن الأصوات التي رددت أيضا "أنا هنا لأضم صوتي إلى صوت الجميع الذين يطالبون إدارة ترامب بالتوقف عن تقويض ديمقراطيتنا. إنه يقوّض حكم القانون. أمر تنفيذي بعد آخر يُعرض على المحاكم ويتم إيقافه. ولأنه يمتلك تقريبًا حصانة كاملة، يمكنه الإفلات من خرق القانون مرة تلو الأخرى. ولديه جميع أموال دافعي الضرائب للدفاع عن أفعاله غير القانونية وهذا جنون".

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كذلك ندد المتظاهرون بسياسة إيلون ماسك، مستشار ترامب، إذ اتهم العديد من المتظاهرين الوكالة التي يديرها ماسك بأنها تعمل من دون أي نوع من الإشراف، وأنه لم تكن هناك أي جلسات استماع في مجلس الشيوخ لكل هذه الأنشطة المحتملة غير القانونية التي تحدث، وقال متظاهرون "الناس يخرجون. وأملهم أن يتخذوا بعض الإجراءات ويحققوا بعض التغيير".

واهتم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالمظاهرات المناوئة للرئيس الأميركي ولسياساته.

ومن التعليقات التي رصدتها حلقة (2025/4/6) من برنامج "شبكات" ما كتبه ونيس علاقي إذ قال "من صوّتوا له وأعطوه بطاقة بيضاء يتظاهرون الآن ضده.. غريب أمرهم.. ما كان لمثل هؤلاء الوصول للبيت الأبيض ولكن لغة العنصرية المتطرفة هي التي تسري".

ومن جهتها، علقت ليا الحمود بالقول "في الولاية السابقة كانت الاحتجاجات ضده أكثر شراسة من هذه، لكنهم انتخبوه مرة أخرى.. من الذي انتخبه وأعطاه هذه الأصوات أو هل كانت هذه الانتخابات غير نزيهة؟".

وبحسب استطلاع رأي لوكالة رويترز، فقد انخفضت نسبة التأييد لترامب إلى 43%، مقارنة بنسبة 47% التي كان يتمتع بها بعد تولّيه السلطة.

بينما أشار استطلاع رأي آخر لمؤسسة "هارفارد كابس هاريس" إلى أن 54% من الناخبين يعتقدون أن أداءه أفضل من أداء الرئيس السابق جو بايدن عندما كان رئيسا.