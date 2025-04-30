كيف علق سوريون على أحداث أشرفية صحنايا؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لاشتباكات عنيفة دارت صباح اليوم بين مجموعات مسلحة داخل أشرفية صحنايا بريف دمشق، في حين قال مغردون إن المرحلة تحتاج إلى العقل والحوار أكثر من السلاح.

ونقلت الإخبارية السورية عن مصدر أمني قوله إن 16 عنصرا أمنيا قتلوا في هجوم من مجموعات خارجة على القانون بأشرفية صحنايا، مشيرا إلى أن مسلحين بقيادة ياسر أبو عمار غدروا بقوات الأمن العام، وأن الجيش والأمن دخلا أشرفية صحنايا للقبض على المجموعة.

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي اتفق فيه مسؤولون في الحكومة السورية في وقت سابق مع ممثلين عن المجتمع الأهلي والمحلي بمدينة جرمانا في ريف دمشق للتهدئة ووقف التصعيد بعد اشتباكات دامية اندلعت أول أمس الاثنين، وتجددت صباح أمس الثلاثاء اشتباكات دامية أودت بحياة 8 أشخاص.

كما أعلنت إسرائيل في وقت سابق اليوم الأربعاء أنها شنت هجوما تحذيريا على مجموعة وصفتها بـ"المتطرفة" كانت تستعد لمهاجمة الأقلية الدرزية في بلدة صحنايا وفق بيان أصدرته بهذا الشأن، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية تعرّض المدينة لهجومين إسرائيليين منذ صباح اليوم.

حصر السلاح

وعلق سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي على الأحداث الجارية في مدينة صحنايا، ورصدت حلقة (2024/4/30) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

وقال عبد القادر "في سوريا الجديدة لا مكان للخارجين على القانون، الكلام الأول والأخير للدولة، وليذهب من لا يريدها إلى مشغليه في دول الجوار".

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وحسب عماد "يمثل الانتشار الرسمي لقوات الجيش السوري بكامل عتاده الخفيف والثقيل في منطقة صحنايا تطورا مهما يحمل دلالات إيجابية على المستويين الإقليمي والمحلي، ويعكس توجها واضحا نحو حصر السلاح بيد الدولة".

وجاء في تغريدة عمر "ما يحدث في صحنايا هو تحد كبير لمن انتقل من فكر الفصائل إلى فكر الدولة، المرحلة تحتاج العقل والحلم والحوار أكثر من القوة والسلاح والأرتال".

من جهته، غرد أنس يقول "11 شهيدا من الأمن العام رووا بدمائهم الزكية أرض صحنايا، كما روى من قبلهم في ملاحم الشرف والبطولة، أرض جبلة ودرعا وحمص وغيرها من المدن السورية، هذه معارك تمكين للنصر ودحض أحلام النظام البائد لا سبيل فيها لوجهات النظر".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أصدرا بيانا مشتركا قالا فيه "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز بصحنايا في سوريا، ووجهنا رسالة إلى النظام السوري بأن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله "نفذنا هجومين إضافيين بمسيّرات على مسلحين في صحنايا كانوا يستعدون لإيذاء الدروز".