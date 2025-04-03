طقوس غريبة في مباراة كروية بالجزائر ومغردون: شعوذة أم حظ؟

تفاعل عشاق الساحرة المستديرة في منصات التواصل مع الطقوس الغريبة التي أداها فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي أمام مولودية الجزائر، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وانتزع الفريق الجنوب أفريقي فوزا غاليا بهدف نظيف من ملعب "5 جويلية" بالجزائر العاصمة، ليقترب من بلوغ نصف نهائي المسابقة القارية.

ولا تعكس النتيجة أطوار المباراة، إذ سيطر مولودية الجزائر على مجريات اللعب في شوطي المباراة بنسبة 68% مقارنة بـ3% لأورلاندو بايرتس، وسدد 5 مرات نحو المرمى، وحصل على 8 ضربات ركنية مقابل صفر للفريق الخصم.

وقبل انطلاق المباراة، فوجئ الجمهور بتصرف غريب من لاعبي أورلاندو بايرتس أثناء دخولهم لاكتشاف أرضية الملعب، إذ توجه لاعبوه نحو المرمى، وقاموا برش مواد غريبة على الأرض.

ولم يكتفوا بذلك، بل سكبوا سائلا غامضا وهم يتمتمون بترانيم غريبة، قبل أن يتجهوا إلى المرمى الآخر، ويكررون الممارسات نفسها.

ونشرت صفحات جزائرية صور المواد التي كانت بحوزة لاعبي أورلاندو بايرتس، ثم أقدموا على رشها فوق أرضية الملعب.

ولاحظ طاقم مولودية الجزائر التصرفات الغريبة للاعبي أورلاندو بايرتس، ليسارع أحد أفراده إلى رش الماء في المرميين وجوارهما، في محاولة لإزالة المواد الغريبة أو إبطال مفعولها قبل بدء اللقاء.

وكذلك، دخل هذا الفرد في نقاش حاد مع مسؤول من الفريق الخصم، مما زاد من توتر الأجواء قبل انطلاق المباراة.

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شعوذة أم حظ؟

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/4/3)- تعليقات كثيرة تفاعلت مع هذه الطقوس الغريبة التي قام بها أورلاندو بايرتس أمام مولودية الجزائر.

فعلق حفيظ في تغريدته قائلا "ربما كان ما حدث قبل المباراة مجرد لعبة نفسية من فريق أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر".

وأضاف "ربما كانت محاولة لتشتيت انتباه اللاعبين وإشعارهم بالارتباك. لكن مهما كانت الفكرة، غير مقبول هذا التصرف".

وأعرب سمير عن قناعته بأن ما حدث قبل المباراة ليس مجرد تصرف عادي، بل "شعوذة"، وقال إن "استخدام المواد الغريبة والسوائل في الملعب يتجاوز كل المعايير الرياضية".

وطالب بمحاسبة من يقوم بمثل هذه الممارسات، مؤكدا أن كرة القدم "ليست مكانا للطقوس الغامضة".

بدورها، قالت نجمة "هذه أفريقيا، تشوفوا أوروبا واش (ماذا) يحطوا (يضعون) شعوذة ولا سحر؟ وزاد اللي من عندنا يحط في الماء شغل راه يحيد التأثير تاع (الخاص بـ) السحر؟".

من جانبها، تساءلت خيرة "هل مسموح أن ترش أي مواد سواء كيميائية أو طبيعية على أرض الملعب؟ قانونيا، كيف سمح لهم ببدء المباراة رغم كل هذه التصرفات؟".

ولم تتوقف القصة عند هذا الحد فحسب، إذ تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة الفريق الجنوب أفريقي على التصرفات التي تهدد نزاهة المسابقة.

بدورهم، قال مشجعو أورلاندو بايرتس على المنصات الرقمية إن ما قام به الفريق هو جزء من طقوس تعرف بـ"المووتي"، وهي طقوس تقليدية تستخدم النباتات والمواد الطبيعية بغرض العلاج، ويعتقد أيضا أنها تجلب الحظ وتطرد الطاقة السلبية وتحمي من الأرواح الشريرة والأذى.