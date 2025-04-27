المنصات تسخر من حكم الكلاسيكو.. بدا "كـأب ضايع" بين أطفاله في السوق

أثارت شكوى طرفي مباراة الكلاسيكو الإسباني، برشلونة وريال مدريد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت المباراة ظاهرة غير معتادة بشكوى كلا الفريقين المتنافسين من قرارات الحكم نفسه.

واشتكى برشلونة، الذي فاز بالمباراة بنتيجة 3-2 بعد ريمونتادا مثيرة في الدقائق الأخيرة وحمل كأس ملك إسبانيا، من إلغاء ركلة جزاء في الدقيقة 96.

حيث احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط اللاعب رافينيا، ثم ألغاها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، معطيا بطاقة صفراء للاعب بتهمة التمثيل.

ومن جانبه، عبر ريال مدريد عن غضبه بعد طرد ثلاثة من لاعبيه: لوكاس فاسكيز في الدقيقة 120 لاحتجاجه بصوت عال على الحكم، وكذلك اللاعب أنطونيو روديغر الذي كان على دكة البدلاء لرميه الحكم بكيس ثلج، واللاعب جود بيلينغهام الذي حصل على بطاقة حمراء لاحتجاجه بعد نهاية المباراة.

المفارقة التي جذبت انتباه المتابعين هي أن الفريقين التقليديين المتنافسين، واللذين عادة ما يتبادلان الاتهامات بالتحيز، اتفقا للمرة الأولى على شكوى مشتركة ضد الحكم.

وما زاد الأمر تفردا هو ظهور الحكم نفسه وهو يبكي قبل المباراة، في مشهد نادر يعكس الضغط الكبير الذي يواجهه حكام المباريات الكبرى.

ردود فعل متشابهة

وأبرزت حلقة 2025/4/27 من برنامج "شبكات" ردود الفعل المتشابهة لجماهير برشلونة وريال مدريد بعد مباراة الكلاسيكو، حيث اشتكى كلا الفريقين من التحكيم رغم القرارات التي بدت عادلة للمراقبين المحايدين.

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ووفقا للمغرد محمد فإن شكاوى جماهير برشلونة تبدو مثيرة للاستغراب، وكتب متسائلا: "البرشلونيين يشتكون من إيش بالضبط؟ التحكيم لغى ضربة جزاء واضحة أنها تمثيل.. صارت مؤامرة كونية عليكم؟" وأضاف بنبرة ساخرة: "لا يا حبيبي، هذا شعور الفرق الثانية من سنة 2009 بس نسيتوا".

ومن جانب آخر، انتقد المغرد عبد العزيز شكاوى جماهير ريال مدريد بشكل لاذع، حيث غرّد: "ريال مدريد: التحكيم ضدنا! الواقع: طرد 3 لاعبين عشان قلبوا المباراة مصارعة حرة، وأضاف متسائلا: "تحكيم إيش يبوي اللي ظلمك؟ تبغي تكسر راس الحكم ويعطيك الكأس؟".

وفي تشبيه طريف يلخص حالة الحكم وسط كل هذه الشكاوى، كتب الناشط راشد "الحكم بعد المباراة كأنه أب ضايع في مول، كل عياله يصرخون عليه وهو بس يبغى يروح البيت يبكي"، في إشارة إلى الضغط الهائل الذي تعرض له الحكم من كلا الفريقين.

ومن زاوية أخرى، لفت المغرد مصطفى إلى ناحية تربوية حول سلوك اللاعبين، حيث أشار إلى أن "تصرفات روديغر غير الأخلاقية ليست وليدة الكلاسيكو، أصبحت نمطا متكررا ومزعجا يجب تصويبه، يضر بكيان ريال مدريد ورياضتنا"، وأضاف "كرة القدم أخلاق، روح رياضية، تقبّل للخسارة".

ووفقا لما تنص عليه المادة 101 من لوائح الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد يتعرض روديغر الذي رمى الحكم بكيس الثلج لإيقاف طويل يتراوح بين أربع و12 مباراة.