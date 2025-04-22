سنواجه إسرائيل بالبرستيج.. كيف تفاعل لبنانيون مع تصريح وزير الدفاع؟

أثار تصريح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي بشأن جاهزية الجيش اللبناني لمواجهة إسرائيل معتمدا على “البرستيج” جدلا واسعا وردود فعل متباينة لدى المواطنين اللبنانيين على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من توسع رقعة المواجهة العسكرية بين إسرائيل ولبنان فاجأ وزير الدفاع اللبناني المتابعين بتصريحه عندما سئل عن مدى جاهزية الجيش اللبناني لقتال إسرائيل في الجنوب، قائلا "الجيش اللبناني على طول جاهز.. بالقليلة بـ"البرستيج" تبعه هيدا هو اللي جاهز فيه ما خص السلاح".

وتعني كلمة "برستيج" في اللغة الفرنسية الهيبة، وهي إجلال ممزوج بخوف يُحدثه في النفس شخص ذو مكانة، في حين تشير في اللغة الإنجليزية وفق قاموس أكسفورد إلى السمعة الجيدة المبنية على نجاحات أو إنجازات سابقة، في حين تحمل في العامية اللبنانية معاني متعددة مرتبطة بالمظهر الخارجي والأناقة.

ورصد برنامج شبكات (2025/4/22) جانبا من تعليقات اللبنانيين، ومنها ما كتبته كاتاليا "تعريف الجاهزية العسكرية حسب الدول: أميركا: طائرات إف-35، روسيا: صواريخ كاليبر، لبنان: برستيج بالبدلة المكوية وابتسامة وإتيكيت".

وغرد حبيب قائلا "وزير الدفاع بدو يحمي لبنان من العدو الإسرائيلي بواسطة "البرستيج"، يا عين يا ليل ملا عقيدة قتالية، العدو الإسرائيلي من بعد ما سمع هل الحكي رح يضب كلاكيشه ويهرب من فلسطين".

البرستيج بدل الردع

وكتبت فرح معلقة "الجيش بلا سلاح، والبلد بلا حماية، والسيادة صارت مجرد خطاب إنشائي في المناسبات، الوزير يحكي عن المعنويات بدل الصواريخ، والبرستيج بدل الردع".

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أما سليم فعلق سليم ساخرا "منرد على الغارات بصواريخ برستيج مضادة للطيران، أسلحة البرستيج المتفجر مليانة بلبنان هيدا شي معروف من زمان.. يئبرني برستيجك، مش شايف شو صاير بالبلد".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع اللبناني في أعقاب حادث مأساوي أودى بحياة 3 جنود لبنانيين في انفجار مركبة لهم ببلدة بريقع في قضاء النبطية، حيث وصفت الرواية الرسمية الحادث بأنه "انفجار ذخيرة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الجدل في سياق النقاشات المستمرة بشأن دور الجيش اللبناني في حماية الحدود الجنوبية للبلاد، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تقيد انتشاره، مع استمرار الجدل حول المقاومة وسلاح حزب الله والمطالبات الدولية بإشراف الجيش على حفظ الأمن والاستقرار الحدودي.

وتثير هذه التصريحات تساؤلات عميقة بشأن القدرات العسكرية الفعلية للجيش اللبناني في مواجهة تهديدات إسرائيلية محتملة، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار المواجهات على الحدود اللبنانية الجنوبية منذ بدء الصراع في غزة.