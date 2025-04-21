عاش مدافعا عن السلام.. نشطاء ينعون البابا فرنسيس

تفاعلت مواقع التواصل مع وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي وصفه نشطاء بالمدافع عن السلام، مستذكرين مواقفه الرافضة لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس بمقر إقامته في دار القديسة مارتا، عن 88 عاما، وذلك بعد ظهوره أمس الأحد في احتفالات عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس.

ووفقا لحلقة 2025/4/21 من برنامج "شبكات"، فقد كان الظهور الأخير للبابا فرنسيس هو الأول له منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بالتهاب رئوي، حيث بقي بها 38 يوما، وكانت أطول فترة يقضيها في المستشفى منذ توليه البابوية في 13 مارس/آذار 2013.

والبابا فرانسيس -واسمه الحقيقي خورخي ماريو بيرغوليو- من أصول أرجنتينية، وهو أول بابا للفاتيكان من أميركا اللاتينية، وقد عُرف بمواقفه السياسية الجريئة التي تجاوزت الأطر التقليدية للكنيسة الكاثوليكية.

وخلال توليه الباباوية، انتقد البابا فرنسيس سيطرة المال على العالم وعقوبة الإعدام، واتهم البشر بتحويل العالم إلى "مزبلة" والتعامل مع الكوكب وكأنهم أسياده. كما اتخذ موقفا شديدا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مدافع عن السلام

ونعى نشطاء على مواقع التواصل البابا فرانسيس، حيث كتبت دارين: "شخص عاش عمره كله مدافعا عن السلام والتسامح بين الأمم، هاد (هذا) غير مواقفه في حرب الإبادة في غزة".

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كما كتب ناصر: "من لحظة إعلانه بابا للكنيسة، سعى لرفع حمامة السلام مع كل الأديان الأخرى". في حين قال محمود: "بابا الفاتيكان ده كان من أكتر رجال الدين المسيحي تسامحا وقصة مجيئه ملهمة جدا وكان بيحاول يخاطب العقل في خطابه".

في المقابل، قال إبراهيم: "الحقيقة أن القرن الحالي لغى فاعلية رجال الدين بشكل كبير عكس القرن الماضي وما قبله سواء مجتمعيا أو سياسيا، ولم تعد المرجعيات تحظى بنفس القدسية والهالة القديمة إلا في المناسبات".

وتمثل جنازات الباباوات حدثا كبيرا ومعقدا، لكن البابا فرنسيس وافق مؤخرا على خطط لجعل إجراءات وطقوس دفنه أقل تعقيدا، ومن المتوقع أن تستمر مراسم وطقوس الدفن نحو 9 أيام.

ويحكم أغلب هذه الطقوس ما يعرف بالدستور الرسولي الذي أقره البابا يوحنا بولس الثاني في 1996 وعدّله البابا بنديكت السادس عشر في 2007 و2013.