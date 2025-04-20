غارة أميركية على اليمن تستهدف مقبرة.. ونشطاء يعتبرونها رسالة نفسية لإذلال الخصم

أثارت مقاطع فيديو للحظات الأولى للقصف الأميركي على العاصمة اليمنية صنعاء تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أنباء عن استهداف إحدى الغارات مقبرة “ماجل الدمة” في أمانة العاصمة.

واستهدفت الغارات مناطق متعددة شملت صنعاء ومأرب والحديدة وعمران، وأسفرت عن مقتل 6 يمنيين وإصابة آخرين وفق ما أعلنته جماعة أنصار الله (الحوثيون).

وأثار استهداف مقبرة "ماجل الدمة" موجة من الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداول نشطاء صورا للمقبرة بعد تعرضها للقصف، متسائلين عن مبررات استهداف مكان مخصص لدفن الموتى وخال من أي مظاهر عسكرية.

وكشفت مشاهد نشرتها القيادة الوسطى الأميركية أن الغارات انطلقت من حاملتي طائرات، الأولى "يو إس إس هاري ترومان" التي تعمل في البحر الأحمر، والأخرى "يو إس إس كارل فيسنون" التي التحقت بها مؤخرا في بحر العرب، في إشارة إلى حجم العملية العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد أهداف في اليمن.

الوقوف مع غزة

وأبرزت حلقة 2025/4/20 من برنامج "شبكات" اتفاق عدد من المغردين على اعتبار القصف رسالة سياسية ونفسية تستهدف المدنيين وتهين رموزهم الثقافية، في حين يراه آخرون دافعا يزيد تصميم الشعب اليمني على مساندة المقاومة والوقوف مع القضية الفلسطينية.

ووفقا للناشط البحر، فإن الجماعة تقف مع غزة في جميع الأحوال، وغرد موضحا أن "الذي لم يفهمه العالم برمته أننا عندما قلنا ما قلناه كنا نقصد أننا مع غزة أحياء وأمواتا حتى زوال الكيان الغاصب".

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وفي السياق ذاته، يرى المغرد عبد العزيز أن استهداف المقابر يحمل أبعادا رمزية وسياسية، فكتب يقول "قصف المقابر من قبل العدو الأميركي ليس فعلا عشوائيا، بل يحمل رسائل سياسية ونفسية تهدف إلى إذلال الخصم أو محو تاريخه".

ومن ناحية أخرى، لفت صاحب الحساب كريم إلى أن العمليات العسكرية الأميركية تستهدف المدنيين بشكل أساسي، وغرد "لا توجد حرب على الحوثي، كله قصف على المدنيين".

ومن زاوية أخرى، يرى المغرد دباب أن جماعة أنصار الله تستفيد من تصدرها عناوين الأخبار العالمية، وكتب يقول "القصف مستمر ضمن الحملة الصغيرة بواسطة سفينتين على الحوثي، لا تصوروها كأنها حرب عالمية، الحوثي مستمتع ما دام يتصدر عناوين الأخبار ولا يهمه لا ميناء ولا ضحايا ما دام مطمئنا أن أميركا لا تريد استئصاله".

وتأتي غارات أمس بعد أيام قليلة من قصف أميركي على ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة غربي اليمن، والذي وصفته وسائل إعلام أميركية بأنه القصف الأكثر دموية منذ بدء الهجمات الجديدة، ورأت أنه يمثل تصعيدا في العمليات ضد أنصار الله.