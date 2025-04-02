عشاق الكرة التونسية يتفاعلون مع إنقاذ مشجع للترجي من موت محقق

تفاعل عشاق الساحرة المستديرة على منصات التواصل، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الترجي التونسي ومضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقالت الشرطة الجنوب أفريقية -في بيان- إنها تدخلت لفض اشتباكات نجم عنها 3 إصابات بين مشجعي الترجي التونسي، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما اضطرت إلى مرافقة جمهور الترجي خلال خروجهم من الملعب.

ووفق وسائل إعلام تونسية، فإن 400 مشجع للترجي حضروا المباراة -عصر أمس الثلاثاء- في مدرجات ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتوريا، في حين تحدث نادي الترجي في بيان عما سماها "خروقات تنظيمية" حدثت في أثناء الشوط الثاني.

وحسب بيان النادي التونسي، فقد تم فتح المدرج العازل الذي كان يفصل جماهير الترجي التونسي عن جماهير فريق صن داونز.

لقطة تخطف الأنظار

وكان لافتا، إنقاذ مشجع تونسي من الموت، بعدما ظل عالقا على وشك السقوط من مدرج تشجيع فريقه في ملعب المباراة، قبل أن يتدخل أحد مشجعي الفريق المنافس لإنقاذه بشكل عاجل.

وأمسك المشجع الجنوب الأفريقي بنظيره التونسي، وساعده على العودة للمدرج مرة أخرى في واقعة نالت تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل، رصد برنامج "شبكات" جانبا منها في حلقته بتاريخ (2025/4/2).

فقال علي سلطان سعد دراه في تغريدته: "بارك الله في مشجع صن داونز على إنقاذ مشجع الترجي التونسي في اللحظة التي تخلى عنه (فيها) أصدقاؤه من جمهور الترجي التونسي".

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وطالب ميدو أوران بمحاسبة المتورطين في هذه الواقعة، إذ قال: "لقطة مثل هذه يجب ألا تمر مرور الكرام، إذ كاد هذا الشاب أن يفقد حياته مع سبق الإصرار والترصد وأمام مرأى أعين الأمن، عفوا، اللاأمن! وعلى نادي الترجي الذهاب بعيدا في هذه القضية".

ووجهت أريج الهاجري انتقادات لإدارة النادي التونسي في تعاملها مع الأحداث، وقالت: "جمهور الترجي هو الوحيد الذي يدفع الضريبة. يتنقل، يصرف، يتعب، يتحمل كل شيء، وفي الأخير يُكافَأ بالذل، بالعنف، بفريق بلا روح وإدارة فاشلة تُدمر النادي ببرود".

وتساءل لطفي الحامدي بن سالم قائلا: "أين الكاف (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) من كل هذا؟ تخيل فقط لو وقعت هذه الأحداث في ملعب رادس، كيف ستكون العقوبات؟".

وفي معرض الكشف عن خطواتها المقبلة، قالت إدارة النادي التونسي إنها ستقدم ملف تظلم إلى الكاف، يوثق وقوع خروقات تنظيمية في ملعب بريتوريا، إضافة إلى تعرض جماهير الفريق للعنف.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الجنوب الأفريقي بهدف نظيف، ليصبح الترجي التونسي مطالبا بالتعويض في مباراة الإياب في الثامن من الشهر الجاري على ملعب حمادي العقربي في رادس، ومن المقرر أن يواجه الفائز منهما في المربع الذهبي المتأهل من مواجهة الأهلي المصري والهلال السوداني.