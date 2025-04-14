آخرها لألبا.. كيف تفاعل عشاق الكرة مع أحدث عضات لويس سواريز؟

نالت أحدث عضات النجم الأوروغواياني لويس سواريز تفاعلا واسعا لدى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف المنصات الرقمية، إذ يُلقب هذا اللاعب بـ”العضاض” نظرا لتاريخه الطويل في عضّ خصومه على أرضية الملعب.

وفي التفاصيل، أقدم سواريز هذه المرة على عض يد زميله الإسباني جوردي ألبا خلال مباراة فريقهما إنتر ميامي الأميركي ضد لوس أنجلوس إف سي بإياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

واندلع شجار بين لاعبي الفريقين بعد تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعرقلة قبل نهاية اللقاء، وفي أثناء ذلك عضّ سواريز يد ألبا خطأ، في وقت كان فيه الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب الفريق المنافس يمسك ألبا من رقبته.

وأعادت عضة سواريز إلى جوردي ألبا -رغم أنها كانت خفيفة وغير متعمدة- إلى أذهان عشاق كرة القدم تاريخه المثير للجدل في عض اللاعبين، إذ أقدم على فعل ذلك مع المغربي عثمان بقال عام 2010 عندما كان سواريز يدافع عن ألوان أياكس أمستردام، مما تسبب في إيقافه 7 مباريات.

وبعد 3 أعوام، كرر سواريز الأمر ذاته مع الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي أثناء لعبه مع ليفربول، ليتعرض إلى الإيقاف 10 مباريات، في حين كانت الواقعة الأشهر في مونديال 2014 عندما عضَ المدافع الإيطالي جورجيو كيليني، ليُعاقب بالإيقاف 4 أشهر.

ولاقت عضة سواريز لزميله ألبا تعليقات واسعة على منصات التواصل، رصد بعضها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/4/14).

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سخرية ومحاولات تشخيص

وفي هذا الإطار، حاول حسن البحث عن أسباب تكرار هذه العضات، إذ قال "هذا اللاعب يعاني من اضطرابات شخصية، وسلوك غير طبيعي ناتج عن تراكمات الطفولة التي لم يمر بها بشكل طبيعي، ولم ينضج نفسيا".

وأضاف "ظلت ردود الأفعال البدائية هذه ترافقه رغم نضوجه الجسدي كنوع من الدفاع عن النفس أو الغضب".

وكتب حساب يحمل اسم "ميراس" قائلا "لويس سواريز لا يتوقف عن إدهاشنا، إلا أن الأمر لم يعد مفاجئا على الإطلاق. في هذه المرحلة، باتت عضّاته أشهر من أهدافه. ربما يجدر به مواجهة طبيب بدلا من المدافعين".

وحضرت السخرية في تغريدة علي بقوله "الله ستر جوردي ألبا. لو عضه سواريز بجد كان حاليا بلا أصابع. شرس سواريز الله يهديه".

بدوره، رأى عامر أن سواريز "لم يعض ألبا إنما شده بقوة من عرق الوريد"، وطالبه بالتخلص من هذا السلوك. وأضاف "لاعب مخضرم وناضج وأب وحتى الآن لم يستطع التخلص من هذه العادة السيئة".

وقاد ميسي إنتر ميامي الخميس الماضي لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف بعد إحرازه هدفين في المباراة التي انتهت بنتيجة (3-1)، ليعوض خسارة الذهاب بهدف نظيف.

وضرب إنتر ميلامي موعدا مع فانكوفر وايتكابس الكندي في نصف النهائي، إذ تقام مواجهة الذهاب يوم 25 أبريل/نيسان الجاري.