"إبداع في الحرب النفسية".. تفاعل واسع مع فيديو القسام للأسير عيدان

أثار مقطع فيديو بثته كتائب القسام للجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر تفاعلا واسعا على المنصات إذ تضمن الفيديو رسائل موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وظهر في المقطع الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية وهو يوجه رسالة قال فيها إن الوقت ينفد، وإنه يفقد الأمل، وكل يوم يشعر باقتراب القصف من رأسه، مطالبا بضرورة بذل أي جهد ممكن لإطلاق سراحه.

وأعرب الجندي الإسرائيلي الأسير عن يأسه من الوضع قائلا: "أعتقد أننا سنعود إلى الديار أمواتا، لا يوجد ما أقوله، لا يوجد أمل"، في رسالة تعكس حالة الإحباط التي وصل إليها مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وختمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقطع بعبارة "لن يعودوا إلا بصفقة" في إشارة واضحة إلى الموقف الثابت للحركة بعدم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة تبادل جادة تضمن وقف العدوان على قطاع غزة.

وفي حين سارع نتنياهو إلى الاتصال بعائلة الجندي عيدان، ووصف الفيديو بأنه "دعاية قاسية لحماس"، أعلن جيش الاحتلال رسميا زيادة وتيرة القصف على غزة، وتوسيع رقعة التوغل البري والعمليات العسكرية في القطاع.

وكانت حماس قد أعلنت سابقا موافقتها على إطلاق سراح ألكسندر إضافة إلى جثث 4 أسرى آخرين، ردا على مقترح أميركي، وذلك بعدما تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أميركيين تفاوضوا مع حركة حماس في الدوحة بشكل مباشر، وتوصلوا إلى اتفاق لإطلاق سراح عيدان مقابل الإفراج عن المئات من الأسرى الفلسطينيين، لكن إسرائيل تدخلت في اللحظات الأخيرة وعرقلت الاتفاق.

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تفاعل واسع

ورصد برنامج شبكات بتاريخ (2025/4/13) جانبا من التعليقات على مواقع التواصل حول فيديو القسام الأخير، ومن ذلك ما كتبته مايا رحال: "كتائب القسام تبدع في الحرب النفسية في وقت يصرح فيه ترامب أن هناك صفقة شاملة تلوح بالأفق للإفراج عن الأسرى لدى حماس".

وغرد محمد نبتون: "أتساءل كيف لجيش يقتل من معه في الصف؟! ومع ذلك هؤلاء المُغسلة أدمغتهم لا يزالون يقاتلون في جيش لا يكترث بحياتهم ويعلمون أنه لو أُسروا لحدث لهم المثل".

وكتب خالد: "أكثر ما يخيف نتنياهو في كلام الأسير هو الجزء الموجه إلى ترامب، لأن الأخير يحب ‘الشو’ بشكل عام، فضلا عن أن يكون من أميركي أسير، ولأن ترامب الوحيد الذي يمكنه فرض رأيه".

وعلق غريب قائلا: "الأميركان والصهاينة يعلمون أن القسام يعاملون الأسرى بأخلاق ورحمة لذلك يماطلون في صفقة المبادلة، بل إنهم باتوا اليوم يستخدمون أخلاق المسلمين لصالحهم.. ولكن لا أعتقد أن القسام تغفل عن هذا الأمر".

وبالتزامن مع بث فيديو القسام، أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه: "المعادلة واضحة: إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف الحرب.. العالم يقبلها ونتنياهو يرفضها".

ومن جهة أخرى، توجه وفد من حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة مع المسؤولين المصريين بشأن وقف إطلاق النار، في وقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقترح جديد تقدمت به إسرائيل.