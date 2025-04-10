أفيخاي أدرعي يستفز السوريين من القنيطرة والمنصات تنتفض غضبا

استهجن ناشطون على منصات التواصل بشدة جولة قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى محافظة القنيطرة في جنوب غربي سوريا، التي تتعرض لقصف وتوغل إسرائيليين متزايدين منذ سقوط نظام الأسد.

ونشر أفيخاي أدرعي مجموعة صور على حسابه بمنصة "إكس"، وقال إن الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية "يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لأي سيناريو أمني قد ينشأ نتيجة الأوضاع الداخلية في سوريا".

ووجه رسالة إلى الشعب السوري والإدارة السورية الجديدة عبر مقطع فيديو من داخل الأراضي السورية زاعما أن "لا نية لإسرائيل للتدخل في النزاع الداخلي في سوريا"، مع التأكيد بعدم السماح "بتموضع عناصر إرهابية أو مسلحة أو متطرفة في هذه المنطقة".

وأجرى أدرعي جولته في محيط القنيطرة والقحطانية ومدينة البعث، وهي مناطق ملاصقة لمرتفعات الجولان السوري المحتل، وتقع ضمن المنطقة العازلة، واحتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ولم تعلق وزارة الخارجية السورية على جولة أدرعي في القنيطرة التي تبعد عن العاصمة دمشق 50 كيلومترا فقط، لكنها نشرت بيانا سابقا قالت فيه إن "التصعيد الإسرائيلي محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها، ومحاولة واضحة لتطبيع العنف، ويقوض جهود التعافي".

السوريون ينتفضون

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/4/10) جانبا من تعليقات السوريين الغاضبة على جولة أفيخاي بالقنيطرة والأراضي السورية المحتلة.

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فعلق هادي في تغريدته قائلا "عم تحتلوا وتقصفوا مدن بشكل متواصل. هذا اسمه إرهاب وبلطجة بقوة السلاح على إرادة الشعب. أنتم ضد الديمقراطية".

وسلط سيد جابر الضوء على ممارسات إسرائيل في سوريا متسائلا: "منذ متى أصبح ضمان أمن دولة يعني اقتحام أراضي جيرانها وتفجير مطاراتها وقصف مدنها؟!".

أما حسن رمضان فوجه رسالة مباشرة إلى أدرعى مفادها أن "الأراضي السورية ليست سلعة ثمنها عدم تدخلكم بشؤوننا الداخلية. نحمد الله على حكومة وشعب يعي ما هي نواياكم".

وحاول سيف الدين إبراز مدى الخوف الإسرائيلي من "سوريا الجديدة"، إذ قال "معقول تخافون منا لهذه الدرجة؟ وكل يوم جولات وقوات دفاعية! ونحن لا نملك أي سلاح ثقيل أو متطور ولا مسيّرات ولا منظومة دفاع جوي ولا طائرات حربية وبلد مدمر ومنهك؟".

وسار محمد علي في الاتجاه ذاته، إذ كتب "إسرائيل دخلت 20 كيلومترا داخل الأراضي السورية، ويقول بكل صفاقة لا نية لنا للتدخل في الشأن السوري!".

وتحدى علي المتحدث باسم للجيش الإسرائيلي قائلا إن "إنشاء منطقة عازلة داخل سوريا لن تجلب لكم الأمان لأن هناك صواريخ ومسيّرات، فالحروب تغيرت".

وتزامنت جولة أفيخاي أدرعي إلى القنيطرة مع دعوات أطلقتها مؤسسات سياحية إسرائيلية لتنظيم رحلات ترفيهية إلى ما تسميه مواقع تاريخية وأثرية داخل الأراضي السورية، خلال عطلة عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في 12 أبريل/نيسان الجاري ويستمر 8 أيام، حسب صحيفة معاريف العبرية.