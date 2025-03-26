استياء سوري واسع على المنصات بسبب قصف الاحتلال لريف درعا

أثار القصف الإسرائيلي على قرية بريف درعا السورية استياء واسعا وغضبا كبيرا بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون حكومة بلادهم بالتصدي للاعتداء الإسرائيلي.

وقُتل 7 مدنيين سوريين، وأصيب العشرات بجروح بعضها خطرة، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية كويا الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والجولان المحتل، وتبعد عن مدينة درعا 30 كيلومترا.

فقد توغلت قوة إسرائيلية داخل قرية كويا، فتصدى لها الأهالي والشبان بأسلحتهم الشخصية، ومنعوا تقدمها، وأجبروها على الانسحاب، ولكن جيش الاحتلال قصف القرية بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأجبر الهجوم الإسرائيلي أكثر من 350 عائلة على النزوح والهروب إلى مراكز إيواء مؤقتة في بلدات مجاورة، خوفا من تجدد القصف والتوغل الإسرائيلي في المنطقة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغردون عن استيائهم من العدوان الإسرائيلي، وهو ما ظهر في تعليقات نقلتها حلقة (2025/3/26) من برنامج "شبكات".

وعلق عمر الحريري على الحادث بالقول: " المعتدي هو جيش الاحتلال، ومقاومة أهالي بلدة كويا تعتبر مشروعة ضمن كل القوانين الدولية.. واستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي سيفجر موجة مقاومة عنيفة من كل أهالي درعا".

أما خديجة فقالت: "استغرب عدم الدفاع عن الأراضي السورية والتزام الصمت! نتفهم أنه لا قبل لكم بفتح جبهات وأنتم في طور البناء ولا أحد يطالبكم بذلك لكن أضعف الإيمان الدفاع عن كل شبر من أراضيكم".

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وحسب فتون زيداني، فإن "إسرائيل جن جنونها بالمنطقة ولا أحد يوقفها لأنها مدعومة من أميركا… إلى متى هذه الحالة.. لا أحد يهمها.. المهم تدمر وتقتل".

وتساءل غريب عن موقف بلاده من القصف الإسرائيلي: "الجيش السوري ما هو موقفه مما حدث؟ غريب أمركم وكأن كويا دولة خارج سوريا".

وغرّد عمر الشغري قائلا: "يجب مواجهة التوغل الإسرائيلي في سوريا بالوسائل السياسية، وإن لم تحقق السياسة نتائج فعالة، فلا بد من المواجهة العسكرية".

ويذكر أن وزارة الخارجية السورية وصفت القصف الإسرائيلي بأنه تصعيد خطير، وقالت في بيان: "نهيب بأبناء الشعب السوري التمسك بأرضهم، ورفض أي محاولات للتهجير أو فرض واقع جديد بالقوة".

وأدانت كل من دولة قطر والسعودية والكويت والأردن القصف الإسرائيلي على قرية كويا الواقعة بريف درعا الغربي جنوب سوريا.