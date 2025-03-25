لماذا أثار وزير التجارة الأميركي غضب الكويتيين؟ ومغردون يردون

أثارت تصريحات وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بشأن السياسة الجمركية لدولة الكويت تجاه بلاده انتقادات حادة في منصات التواصل الكويتية والعربية.

وهاجم الوزير الأميركي سياسات الكويت واتهمها بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الأميركية، في وقت زعم فيه أن بلاده أنفقت 100 مليار دولار لتحرير الكويت من الغزو العراقي.

وقال لوتنيك خلال مقابلة مع برنامج بودكاست: "أنفقنا ما يقرب من 100 مليار دولار لتحرير الكويت، لكن هل تعلم من الدولة الأولى التي فرضت أعلى تعريفات جمركية على الولايات المتحدة الأميركية؟ هي الكويت".

وأضاف "لقد تركناهم ليفرضوا ضرائب عالية؟"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تركت الأمر يمضي قبل أن يأتي الرئيس دونالد ترامب ويقول: سيتوقف هذا الأمر".

وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن تكلفة تحرير الكويت بلغت 61 مليار دولار وليس 100 مليار، كما قال الوزير الأميركي.

ودفعت الكويت والسعودية 36 مليار دولار من إجمالي التكلفة، في حين دفعت أميركا تقريبا 7 مليارات فقط وليس 100 مليار، في وقت تكفلت فيه بقية دولة التحالف الدولي بدفع المبلغ المتبقي.

وتبلغ التعرفة الجمركية من الكويت على البضائع الأميركية 5%، وهي مماثلة لكل دول الخليج.

غضب ومخاوف

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/3/24)- جانبا من تعليقات الكويتيين والعرب على تصريحات وزير التجارة الأميركي، التي أثارت موجة غضب ومخاوف من سياسة الإدارة الأميركية الحالية تجاه دول الخليج.

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فعلق الدكتور فهد النجار في تغريدته قائلا: "فوق أن معلوماته مغلوطة والفواتير مدفوعة. الأخ نسي أن أميركا أتت لتدافع عن مصالحها، ولم تأتِ لسواد عيون أحد".

وحاول حساب يحمل اسم "المهندس باسم" رسم صورة لما تفعله الإدارة الأميركية الجديدة، إذ قال: "أميركا يقودها قطاع طرق ولصوص وعصابات مافيا يبتزون العالم تحت مبرر حقوق الإنسان، وهم يقتلون الإنسان عبر إرهابهم تلك الشعوب المظلومة".

بدوره، حذر رضا علي دول الخليج من انقلاب ترامب عليها مستدلا بما يفعله حاليا مع دول أوروبا وكندا، وتساءل قائلا: "هل تتوقعون بأنه لن ينقلب على دول الخليج؟".

وأضاف "لكن رب ضارة نافعة فهذه فرصة الشعوب العربية للتحرر من الطغاة الذين سلمهم الاستعمار بلادنا".

أما عامر التميمي فتساءل عن أسباب عدم مطالبة العراق بالحصول على تعويضات من الولايات المتحدة "عندما غزته ودمرته وقتلت مليوني عراقي من دون وجه حق، وشنت هجوما على العراق من دون موافقة مجلس الأمن"، كما جاء في التغريدة.

يشار إلى أن العلاقة التجارية بين الكويت والولايات المتحدة توصف بالجيدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي ما يقارب 5 مليارات دولار.