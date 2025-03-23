تفاعل واسع مع مهاجمة حيوان الوشق جنود الاحتلال بصحراء النقب

أثار هجوم حيوان الوشق على جنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية بصحراء النقب تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقاطع توثق لحظة القبض على الحيوان المفترس الذي تسبب بإصابات 5 جنود.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تسلل أنثى الوشق إلى قاعدة مراقبة عسكرية إسرائيلية تقع على مسافة كيلومتر واحد من الحدود المصرية الإسرائيلية في منطقة جبل حريف بصحراء النقب، حيث انقضت على جندية إسرائيلية وعضتها في ساقها.

ولم يتوقف هجوم الوشق عند هذا الحد، إذ عاد بعد ساعات ليهاجم جنديا آخر قبل أن يلوذ بالفرار، ثم عاود الكرة في الليلة التالية عاضا 3 جنود آخرين دفعة واحدة أثناء تدريباتهم، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأدت هجمات الوشق المتتالية إلى نقل الجنود الخمسة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من عدم إصابتهم بداء الكلب الذي يصيب الجهاز العصبي ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أطباء من سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية للسيطرة على الوشق المتسلل، واستغرقت عملية القبض عليه أكثر من ساعتين داخل القاعدة العسكرية، تم توثيقها بمقاطع فيديو أظهرت مقاومة الحيوان أثناء الإمساك به.

وبعد القبض على الوشق، تم نقله إلى مستشفى الحيوانات البرية بمدينة رامات حيث أجريت له فحوصات للتأكد من عدم إصابته بداء السعار، وكشفت الفحوصات عن إصابته بكسر قديم في عظمة الفخذ الأيمن ومعاناته من نقص حاد في الوزن والتهابات في الأسنان والأظافر.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بصدد إجراء تحقيق في الحادث، ويدرس تركيب أجهزة فوق صوتية لمنع تسلل الحيوانات إلى المواقع العسكرية.

حالة عجز

ورصد برنامج شبكات (2025/3/23) جانبا من تفاعلات مغردين حول حادثة الوشق ومن ذلك ما كتبه خالد صافي: "الوشق تولى المهمة نيابة عن كثير من المتخاذلين وهاجم جنود الاحتلال في قاعدة عسكرية على الحدود المصرية.. بالمناسبة هو نوع مهدد بالانقراض!".

في المقابل، غرد عبد الرحمن النويهي: "لا أتفق مع الاحتفاء بشيء ليس لنا يد فيه وأستغرب من كم الاحتفاء بعمل لا لأحد فضل فيه وليس لنا إلا أن نستحي أن الله استعمل حيوانا ولم يستعملنا".

وكتب يوسف أحمد: "فعلا احنا مش بس عاجزين لا احنا عاجبنا العجز لحد ما بقينا نتفاخر بإنجاز الآخرين حتى الحيوانات"، بينما علق عمار: "تريند الوشق المصري هو أصدق تعبير عن حالة العجز التي يشعر بها الناس، ورغبتهم الدفينة في حدوث معجزة تغير واقعهم، دون أن يبذلوا جهدا أو يحركوا ساكنا".

وأثار الحادث تساؤلات حول دوافع هجوم الوشق على الجنود الإسرائيليين رغم أن هذا الحيوان يميل بطبعه إلى تجنب البشر، حيث يعتقد خبراء أن الهجوم ناتج إما عن إصابة الحيوان بداء السعار الذي يجعل تصرفاته غير طبيعية، أو بسبب الجوع الشديد.

ويعد الوشق فصيلا من الحيوانات السنورية المفترسة، ويتغذى على الأرانب والفئران والدجاج والعصافير، ويمتاز بقدرته على التخفي والتمويه وسرعته الفائقة في القفز وصيد فرائسه في الهواء.

ويعيش الوشق في البيئات الصحراوية ويتجنب الاقتراب من البشر بشكل عام، كما أنه من الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب تقلص موائله الطبيعية وندرة الفرائس في البراري، إضافة إلى الصيد الجائر من قبل البشر.