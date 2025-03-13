لماذا سحب أحد أهم كريمات حب الشباب من السوق الأميركية؟

أعلنت شركة رويال الأميركية عن سحب طوعي لكريم “إيفاكلار ديو” من السوق الأميركية فقط، وذلك بعد عام من تحذيرات بشأن تسبب مادة البنيزين التي يحتوي عليها هذا المنتج في الإصابة بالسرطان.

ووفقا لحلقة 2025/3/13 من برنامج شبكات، فإن حب الشباب من أكثر الأمراض التي تزعج الشباب لأنه يصيب 80% من المراهقين نتيجة انسداد بصيلات الشعر أو المسام.

ويوصف كريم "إيفاكلار ديو" الذي يباع بنحو 36 دولارا بأنه واحد من أفضل علاجات حب الشباب المتوفرة في الأسواق لأنه يحتوي على العنصر الفعال "بيروكسيد البنزويل".

لكن مختبر "فيلشور" المستقل، ومقره ولاية كونيتيكت، حذر قبل عام من وجود مستويات عالية من مادة "البنيزين" في العديد من المنتجات التي تحتوي على بيروكسيد البنزويل.

كما حذر المختبر من أن تحلل بيروكسيد البنزويل يمكن أن يؤدي إلى تكوّن البنيزين، خاصة عند التعرض لدرجات حرارة عالية أو الأشعة فوقَ البنفسجية، مما يشكل خطرا صحيا على المستخدمين.

والبنيزين مادة كيميائية سامة تستخدم في الصناعات البترولية والكيماوية. وتربط جمعية السرطان الأميركية بينها وبين خطر الإصابة بسرطانات الدم، مثل اللوكيميا وفقر الدم وضعف الجهاز المناعي.

تأكيد وجود مادة البنيزين

وقد أكدت شركة "لاروش بوزيه"، في بيان رسمي لموقع "هيلث" المتخصص بأخبار الدراسات الصحية والطبية، أنها وجدت "آثارا طفيفة" من مادة البنيزين في إحدى دفعات إيفاكلار ديو"، لكنها شددت على أن المستويات المكتشفة ليست خطيرة.

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وقد تفاعلت مواقع التواصل مع قرار الشركة بسحب هذا المنتج من السوق الأميركية فكتبت ريم "إذا كنت تستخدم مستحضرات لعلاج حب الشباب، تأكد من عدم احتوائها على مواد مسرطنة مثل البنيزين". وأضافت "سحب إيفاكلار ديو من الأسواق هو جرس إنذار لمراجعة مكونات كل منتج قبل شرائه".

كما قالت سناء "الوصفات الطبيعية تمنحنا بديلا آمنا وفعالا بعيدا عن المواد الضارة. من زيت جوز الهند إلى العسل والألوفيرا، هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على تهدئة البشرة وتحسين صحتها دون أي آثار جانبية".

أما محمد فقال "بعد فضيحة البنيزين في "إيفاكلار ديو"، هل ستتأثر سمعة لوريال عالميا؟ المستهلك اليوم أكثر وعيا، ويبحث عن منتجات آمنة. الشركات الكبرى بحاجة لمزيد من الشفافية".

وكتبت ريا "الصناعة التجميلية تحقق أرباحا هائلة، لكن هل هذه الأرباح تترجم إلى منتجات آمنة؟ وجود مواد مسرطنة في بعض المنتجات يجعلنا نتساءل عن الحاجة لتشديد الرقابة".

وتعد صناعة منتجات العناية بالبشرة من أكبر القطاعات في سوق مستحضرات التجميل العالمية، وبلغت قيمتها نحو 152.7 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2028.