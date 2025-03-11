الشمال يعود لحضن الوطن.. هكذا احتفى السوريون بالاتفاق مع "قسد"

احتفى السوريون بالاتفاق التاريخي الذي وقعه رئيس الجمهورية أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي أعاد توحيد الخريطة السورية تحت إدارة واحدة وأنهى حالة انقسام كانت سائدة منذ سنوات.

وشهدت الساحات والميادين في معظم المدن السورية خروج جموع غفيرة من المواطنين للاحتفال بالاتفاق الذي ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضم كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا.

وتضمن الاتفاق أيضا ضمان حقوق جميع السوريين -بمن فيهم الأكراد- في التمثيل والمشاركة بالعملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناء على الكفاءة، وبغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ما يعني توقف الاشتباكات والقتال تماما في الشمال السوري وشمال شرقها، إضافة إلى التأكيد على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية.

وأعاد الاتفاق رسم الخريطة السورية لتظهر موحدة بعد أن كانت قبل ديسمبر/كانون الأول الماضي مشوبة بالألوان والتقسيمات والفصائل والتنظيمات المسلحة، إلى أن بدأ التحرير، وسقط الأسد، واكتست سوريا باللون الأخضر، عدا المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وغرد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قائلا: "ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة. نعتبر هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار".

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الانفصال انتهى

ورصد برنامج شبكات (2025/3/11) جانبا من تعليقات السوريين على هذا الاتفاق التاريخي بين الدولة وقوات "قسد"، ومنها ما كتبه وائل عبد العزيز: "الاتفاق مفاجئ ومهم وأتى في مرحلة حساسة ليقضي على خطط تقسيم وتمزيق البلاد… والجيد أن الاتفاق حدد مدة زمنية لدمج قسد في مؤسسات الدولة تنتهي مع نهاية العام".

وكتب أحمد سليمان: "هذا الاتفاق يعيد رسم التوازنات الداخلية ويحد من قدرة بعض القوى الإقليمية والدولية على استغلال الوضع في الشمال الشرقي لتحقيق أجنداتها".

بينما عبرت وداد حامد عن فرحتها قائلة: "الشمال السوري إلى حضن الوطن سوريا للجميع وليخسأ الفلول.. لن يكون هناك تقسيم بعد الآن، وحلم الدويلات والانفصال انتهى".

ورأى حسن طباجو أن "الاتفاق أكد أن الدولة السورية جامعة لكل الأطياف من دون تفريق بين عرق أو مذهب أو دين، بلد تتسع للجميع ويحق للسوريين فيها كامل الحريات والعدالة والمواطنة وهذه البداية".

ولم يقتصر الاتفاق على المناطق التي كانت تحت سيطرة قسد، فقد أفادت مصادر خاصة للجزيرة بأن الحكومة السورية أبرمت اتفاقا آخر مع وجهاء السويداء، يقضي بدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.

وشمل الاتفاق مع السويداء دمج الأجهزة الأمنية، على أن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء المحافظة، وتُعين الدولة محافظا وقائدا للشرطة من طرفها، وبعد هذا الاتفاق، رفع ناشطون العلم السوري الجديد على مبنى محافظة السويداء في ساحة الكرامة.

وكان السوريون قد انتظروا هذه اللحظة منذ تحرير البلاد من نظام الأسد، حيث أصبحت الخريطة السورية موحدة بعد أن كانت ممزقة بين قوى وفصائل مختلفة، وغنى السوريون "خضرا يا بلادي خضرا" احتفالا بتوحيد الخريطة.