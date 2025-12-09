"شبكات" تتناول تفاعل المنصات مع احتفالية ذكرى التحرير لسوريا وزلزال اليابان العنيف

تناولت حلقة (2025/12/9) من برنامج “شبكات” تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من الترندات العالمية والعربية، وكان منها ظهور الشاب علي مصطفى المحمد في احتفالية ذكرى التحرير الأولى في دمشق.

إذ تعود صرخته الشهيرة قبل 14 عاما لتبكي السوريين من جديد، في لحظة مؤثرة جمعت بين الألم والأمل بمستقبل البلاد.

كما رصدت الحلقة حالة الإعجاب والدهشة التي طغت على المنصات بشأن الزلزال العنيف الذي ضرب السواحل الشمالية الشرقية لليابان، إذ بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر وعلى الرغم من قوته فإن المباني صمدت من قوة الهزة بدون تسجيل أضرار كبيرة أو وفيات، في مشهد يعكس تفوق اليابان في مواجهة الكوارث الطبيعية.

كما تناولت موجة الغضب على المنصات السودانية التي لحقت إعلان سيطرة قوات الدعم السريع على أكبر حقل نفطي في السودان، خاصة بعد أن تسبب في انسحاب الشركة الوطنية الصينية رسميا بعد 30 عاما مع الشراكة.

تقديم: لين البديري