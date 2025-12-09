"شبكات" يتناول تفاعل السوريين مع الذكرى الأولى لسقوط الأسد و أزمة محمد صلاح الأخيرة

تناولت حلقة (2025/12/8) من برنامج “شبكات” تفاعل السوريين مع الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أحيا السوريون هذا اليوم الذي شهد عملية خاطفة نفذتها قوات ردع العدوان أنهت 54 عاما من حكم عائلة الأسد في البلاد.

وتطرقت الحلقة إلى الجدل الذي احتدم على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عقب تسريبات من صحف أميركية عن "حالة تأهب قصوى" داخل شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، بعد تحديث غوغل الأخير لروبوت محادثة ذكي.

كما رصدت "شبكات" تصريحات النجم المصري محمد صلاح الأخيرة المثيرة للجدل، إذ حمّل صلاح إدارة نادي ليفربول مسؤولية تراجع أدائه، وسط حالة من الاستقطاب بين مؤيد ومعارض لموقف اللاعب الذي يعيش واقعا صعبا مع الريدز.

تقديم: لين البديري