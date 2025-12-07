شبكات "شبكات" تتناول تساؤل المنصات عن منح الفيفا جائزة السلام لترامب وعودة التجنيد بألمانيا

تناولت حلقة (2025/12/7) من برنامج “شبكات” تفاعل مغردين مع منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزته الجديدة للسلام إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول إصدار لهذه الجائزة على الإطلاق.

كما رصدت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان ألمانيا قانونا جديدا يهدف إلى تعزيز أعداد الجيش وفتح الباب أمام عودة الخدمة العسكرية بعد 14 عاما من تعليقها، في ظل تصاعد التحديات الأمنية في أوروبا والدور المتنامي لبرلين داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). تقديم: لين البديري

