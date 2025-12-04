شبكات يرصد: ملعب معلق بين السحب وإشادة بأنفاق غزة

تناول برنامج “شبكات” في حلقة (2025/12/4) تفاعل مغردين مع مقاطع فيديو للمغامر الروسي سيرغي بويتسوف، الذي أقام مباراة كرة قدم على ملعب معلق بين السحب على ارتفاع 1800 متر، محطما رقما قياسيا عالميا.

حمل منطادٌ ضخم ملعبا، غُطّي بعشب صناعي بأبعاد 16 مترا في 10 أمتار، ووصل وزنه مع اللاعبين والمعدات إلى 2.5 طن، واستغرقت صناعته 700 ساعة، عمل بمراجعة 4 مكاتب هندسية، في حين حصدت الفيديوهات أكثر من 77 مليون مشاهدة.

وتباينت ردود الفعل بين الذهول من جرأة المغامرة والسخرية من "جنونها".

وعلى صعيد آخر، أثار مقطع فيديو من محافظة الجيزة المصرية جدلا واسعا بعد ظهور محل يبيع كيلوغرامين من الدجاج مقابل 5 جنيهات فقط، رغم أن تكلفة إنتاج الكيلو تُقدّر بـ70 جنيها.

وشكّلت وزارة الزراعة المصرية لجنة تفتيش أسفرت عن ضبط كميات من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى ذُبحت دون إشراف بيطري.

وأُغلق المحل وشُمّع حرصا على صحة المستهلكين، في حين رأى مغردون أن الواقعة تستغل حاجة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية.

وفي سياق فلسطيني، ضجّت المنصات بتفاعلات عقب اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال في رفح، أسفرت عن إصابة 4 جنود من لواء غولاني بقذيفة "آر بي جي" أطلقها مقاوم خرج من نفق ثم انسحب إليه من جديد.

وهدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدم التسامح مع "أي مساس بالجنود"، كما شنّت طائرات مسيّرة غارات على خيام نازحين في مواصي خان يونس أوقعت 5 شهداء منهم أطفال.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القصف بأنه جريمة حرب تعكس استهتارا باتفاق وقف إطلاق النار، في حين أشاد ناشطون بصمود المقاومة وفاعلية الأنفاق خلافا لمزاعم الاحتلال.

تقديم: لين البديري