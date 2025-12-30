"شبكات" تتناول تفاعل المغردين مع قانون التظاهر السلمي بسوريا وأبعاد الوضع في تايوان

رصدت حلقة (2025/12/29) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع مظاهرات متباينة تطالب بالفدرالية وتقرير المصير من جهة، ومظاهرات أخرى مضادة تؤكد وحدة الأراضي السورية من جهة أخرى.

كما تناولت "شبكات" انقسام ردود فعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير تايوان، وعما إذا كان ما يجري مؤشرا على الاقتراب من ساعة الحسم أم حلقة جديدة في حرب طويلة الأمد.

بعد إعلان الجيش الصيني عن إطلاق مناورات عسكرية موسعة تحت اسم "مهمة العدالة 2025" أمس الاثنين، شملت تدريبات برية وجوية وبحرية في مضيق تايوان.

وكذلك تطرقت الحلقة إلى تفاعل المنصات مع خصوصية الآيفون والادعاءات المتعلقة بالتجسس، إذ انقسمت الآراء بشكل حاد؛ بين فريق يدافع بشراسة عن أنظمة التشفير المعقدة التي تتبعها آبل، وفريق آخر يتبنى نظرية المؤامرة ويؤكد أن المُصنّع يملك دائما "بابا خلفيا" للتجسس.