"شبكات" تتناول تفاعل المنصات مع تهديدات روسيا وتعليق هجرة العرب إلى أميركا

تفاعلت مواقع التواصل مع تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول أوروبا بالحرب، والتي اعتبرها البعض مقدمة لغزو أوسع، بينما قال آخرون إن إقدام موسكو على أي تحرك عسكري ضد القارة العجوز سيكون خطأ فادحا.

ورصدت حلقة (2025/12/3) من برنامج "شبكات" ردود فعل المغردين حول قرار حظر دخول بعض الجنسيات إلى الولايات المتحدة، حيث اعتبر البعض أن المهاجرين أنفسهم يتحملون مسؤولية تدهور صورتهم بسبب سلوكيات خاطئة، في حين رأى آخرون أن القرار لن يصمد.

كما تناولت الحلقة التضامن الكبير الذي أبداه المصريون مع رجل أعمال صيني يدعي "مصطفى" بعد أن وقع ضحية تاجر مصري تهرب من سداد دينه البالغ 60 ألف دولار.

كما رصدت "شبكات" تفاعل مغردين مع إعلان الجيش الصيني عن تطوير طلاء مبتكر مصنوع من "نبتة الليفة" قادر على إخفاء الطائرات الحربية عن أنظمة الرادار بنسبة امتصاص تبلغ 99.99% من الموجات الكهرومغناطيسية.

تقديم: أحمد فاخوري