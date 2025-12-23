"شبكات" ترصد مخاوف من تشغيل مفاعل ياباني ومشروع "سفينتي ترامب"

تناولت حلقة (2025/12/23) من برنامج “شبكات” تفاعل مغردين مع قرار عودة اليابان لتشغيل أحد المفاعلات النووية، وإعلان الرئيس الأميركي عن خطة لبناء سفينتين حربيتين جديدتين.

كذلك تطرقت إلى مشهد انفعال حاد بين لاعبَين من المنتخب المغربي خلال مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا أمام جزر القمر، الذي أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول طبيعة الخلاف وتأثيره على انسجام أسود الأطلس في البطولة القارية المقامة على أرضهم.

كما رصدت "شبكات" تفاعل المغردين العرب مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لبناء سفينتين حربيتين جديدتين، والتي أعلن ترامب أنهما سيكونان الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، مطلقا عليهما اسم "طراز ترامب".

تقديم: أحمد فاخوري