"شبكات" تتناول خطة نتنياهو لضرب إيران وبناء فرنسا لحاملة طائرات نووية جديدة

تناولت حلقة (2025/12/22) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع قرار فرنسا بناء حاملة طائرات نووية جديدة تحمل اسم “بانغ” التي من المرجح أن تحل محل الحاملة الفرنسية الحالية “شارل ديغول” التي ستتقاعد 2038.

كما رصدت الحلقة ردود الفعل الواسعة بمواقع التواصل الاجتماعي على تقارير أميركية تكشف عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطة هجوم جديد محتمل ضد إيران، وسط تساؤلات عن احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين الجانبين.

وتطرقت "شبكات" إلى حادثة وفاة شاب عراقي بسبب عضة كلب بعد 40 يوما من الواقعة، حيث تسببت الحادثة بموجة من الغضب والقلق على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعادت تلك المأساة ملف "الكلاب السائبة" إلى واجهة الأحداث في العراق.

وتناولت الحلقة أحكام السجن التي أصدرها القضاء السلفادوري المثيرة للجدل، إذ تجاوزت الأحكام الألف عام بحق قادة وأعضاء عصابة "إم إس 13" (MS-13) الأخطر في العالم، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب مئات الجرائم الوحشية.