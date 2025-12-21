"شبكات" تتناول تفاعل المنصات مع عملية "عين الصقر" وقرار تغيير موعد البطولة الأفريقية

تناولت حلقة (2025/12/21) من برنامج “شبكات” مواضيع مختلفة لقيت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها، الضربات العسكرية الأميركية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية سوريا.

وأطلقت الولايات المتحدة الأميركية اسم "عين الصقر" على العملية العسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا.

كما سلطت الحلقة الضوء على قرار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي بتنظيم الكأس الأفريقية كل 4 سنوات انطلاقا من عام 2029، بالإضافة إلى استخدام البطاطا في احتجاجات المزارعين في العاصمة البلجيكية بروكسل ضد سياسات اقتصادية أوروبية.

تقديم: أحمد فاخوري