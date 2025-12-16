"شبكات" تتناول كارثة سيول آسفي واحتجاجات القيروان

تناولت حلقة “شبكات” تداعيات السيول التي ضربت مدينة آسفي المغربية، والاحتجاجات في مدينة القيروان التونسية على خلفية وفاة شاب إثر “مطاردة أمنية”.

فقد سلطت حلقة برنامج "شبكات" (2025/12/15) الضوء على الجدل في منصات التواصل الاجتماعي بشأن كارثة السيول التي خلفت عشرات الضحايا وخسائر مادية كبيرة في مدينة آسفي.

وقد أسفرت سيول آسفي عن 37 قتيلا وأكثر من 30 شخصا مصابا نقلوا الى المستشفيات ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين.

كما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة للتفاعل مع خبر وفاة شاب متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها عقب "مطاردة أمنية" في مدينة القيروان التونسية، حيث رصدت الحلقة تفاعلا واسعا ركز في مجمله على مبدأ "علوية القانون" وضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

