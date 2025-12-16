شبكات "شبكات" تتناول حياة الأسد في موسكو وإعدام مواطن خارج القانون باليمن

تناولت حلقة (2025/12/16) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات مع ما كشفه تقرير غارديان البريطانية عن أسلوب حياة الرئيس المخلوع بشار الأسد بموسكو، وتنفيذ حكم قبلي بالإعدام بمحافظة شبوة اليمنية.

كما رصدت الحلقة تفاعل مغردين مع تنفيذ حكم قبلي بالإعدام بمحافظة شبوة اليمنية، حيث لا يزال الثأر القبلي خارج إطار القانون سائدا في اليمن. كذلك تطرقت "شبكات" لمقاطع فيديو تظهر وجود جرذ على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم"، وما أثارته تلك المقاطع من ردود فعل متباينة. تقديم : أحمد فاخوري

المصدر: الجزيرة