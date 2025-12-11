من "البشت" إلى قيصر.. "شبكات" ترصد احتفاء عربيا بالهوية وتحولات سياسية

استعرض برنامج “شبكات” في حلقة (2025/12/11) تفاعلات النشطاء مع الاحتفاء بالتراث العربي في قوائم اليونسكو، وفرحة السوريين بإلغاء قانون قيصر، مرورا بالجدل حول احتجاز أميركا لناقلة نفط فنزويلية.

وتناول البرنامج إشادة مغردين بإدراج منظمة اليونسكو عناصر من الثقافة العربية في قائمة التراث العالمي غير المادي.

وشملت الإضافات الرداء العربي العريق "البشت" والقفطان المغربي التقليدي وطبق الكشري المصري، إضافة إلى الدان الحضرمي اليمني والديوانية الكويتية وشجرة المهراس الأردنية ولعبة المحيبس العراقية الرمضانية.

واعتبر المغردون هذا الإدراج اعترافا دوليا بعمق الهوية العربية وتراثها الممتد لقرون.

وفي سياق متصل، رصد البرنامج تفاعل السوريين مع موافقة الكونغرس الأميركي على إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع البالغة 900 مليار دولار.

وخرج السوريون للشوارع احتفالا بإنهاء العقوبات المفروضة منذ 2019 على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط توقعات بعودة الاستثمارات وانتعاش الاقتصاد السوري.

كما سلط البرنامج الضوء على احتجاز واشنطن لناقلة نفط فنزويلية محملة بمليون برميل في عملية عسكرية بحرية.

وانقسمت آراء المغردين بين من اعتبرها جزءا من محاربة الإرهاب، ومن رأى فيها انتهاكا للقانون الدولي ومحاولة للسيطرة على موارد فنزويلا الطبيعية، بينما دانت كاراكاس العملية واعتبرتها نهبا لثروات البلاد.

تقديم: لين البديري