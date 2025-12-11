"شبكات" تتناول سيول كردستان العراق وبيع لوحة سيارة مميزة باليمن

تناولت حلقة (2025/12/10) من برنامج “شبكات” تفاعل النشطاء مع سيول إقليم كردستان العراق، وبيع لوحة سيارة بمئات آلاف الدولارات في اليمن، وتداعيات الحكم بالسجن على صحفي فرنسي بالجزائر.

وأرجأت إدارة مرور صنعاء بيع الرقم المميز أسبوعين بسبب الإقبال المتزايد، ولم تكشف عن السعر النهائي أو هوية المشتري.

ووُصفت الصفقة بأنها الأولى من نوعها في بلد يعاني فقرا مدقعا، حيث يعاني أكثر من 17 مليون يمني الجوع الشديد، ويحتاج 19 مليونا للمساعدات الإنسانية، بينما تعيش 60% من الأسر أوضاعا حرجة من انعدام الأمن الغذائي.

كذلك تناول البرنامج انتقادات واسعة لحكومة كردستان العراق بسبب إهمال البنية التحتية للتعامل مع السيول، بعدما ضرب منخفض جوي عدة مدن بالإقليم مخلفا عددا من الضحايا.

كما تناول البرنامج التوتر المتجدد في العلاقات الجزائرية الفرنسية بعدما أيد القضاء الجزائري حكما بالسجن 7 سنوات على الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، المتخصص في كرة القدم الأفريقية بمجلة "سو فوت"، الذي اعتقل في مايو/أيار 2024، ووُجهت له تهم بينها "الإشادة بالإرهاب".

تقديم: لين البديري