شبكات "شبكات" يتناول خطة انسحاب مقاتلين بحماس وسحب الاحتلال سيارات صينية

تناولت حلقة (2025/11/4) من برنامج “شبكات” ما أثارته تقارير إسرائيلية حول إمكانية السماح لمقاتلي حركة حماس بالانسحاب من مناطق واقعة خلف “الخط الأصفر” في ظل مخاوف من أن يتحول ذلك إلى فخ جديد.

كما تناولت التفاعلات مع قرار جمع الاحتلال الإسرائيلي نحو 700 سيارة صينية من ضباط الجيش، والذي عكس تصاعد المخاوف الأمنية من التكنولوجيا المتقدمة المدمجة في هذه المركبات، وكذلك ردود الفعل على موافقة البرلمان الفرنسي على مشروع قرار يدين اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968. تقديم: لينا البديري

المصدر: الجزيرة