"شبكات" يتناول المخاوف من انهيار الهدنة اللبنانية وجثامين الأسرى الإسرائيليين

تناولت حلقة (2025/11/3) من برنامج “شبكات” التعرف على رفات أسرى إسرائيليين بينهم أرفع ضابط أسرته المقاومة، والمخاوف المتزايدة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وسط تصاعد الغارات الجوية

وأعلنت حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التعرف على رفات أسرى إسرائيليين وصلت إلى معهد الطب الشرعي، من بينهم العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الذي أسرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال عملية "طوفان الأقصى".

ويُعد حمامي أرفع ضابط إسرائيلي تأسره المقاومة الفلسطينية في تاريخها، حيث أكدت مصادر إسرائيلية أن قوات النخبة بحثت عنه شخصيا أثناء الهجوم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما تناول البرنامج تصاعد المخاوف اللبنانية عبر منصات التواصل من انزلاق البلاد نحو مواجهة جديدة مع إسرائيل.

فرغم مضي عام على اتفاق وقف إطلاق النار، ما زالت الغارات المتصاعدة والتصريحات المتبادلة تهدد بانهيار الهدنة الهشة وإشعال حرب إقليمية جديدة.

