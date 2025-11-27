"شبكات" تتناول تفاعل المنصات مع هجوم واشنطن ومسابقة صينية غريبة

تناولت حلقة (2025/11/27) من برنامج “شبكات” ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الهجوم الذي استهدف اثنين من جنود الحرس الوطني الأميركي قرب البيت الأبيض بواشنطن.

فقد اعتبر البعض الحادث دليلا على هشاشة الوضع الأمني الداخلي، في حين رآه آخرون ذريعة لتشديد السياسات المناهضة للمهاجرين.

كما رصدت الحلقة سخرية ناشطين على مواقع التواصل من مسابقة نظمتها شركة صينية لمن يمكنهم الاستلقاء على السرير لأطول فترة ممكنة دون أي حراك.

تقديم: لين البديري