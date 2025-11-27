المصدر: حساب @im__Arshu على إكس، وقد بثت القناة هذه الصورة اعتقال المشتبه به في مقتل عنصرين من عناصر الحرس الوطني الأميريكي في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض الرابط: https://x.com/im__Arshu/status/1993780485269659750?s=20 النص المصاحب للمنشور: 🚨 BREAKING: Suspect who shot 2 National Guard troops near the White House in Washington DC has been TAKEN INTO CUSTODY! DC Police confirm. Both troops stable thank God. But this dirtbag should’ve been dropped on the spot. Leftist hate is turning America’s capital into a war zone.
"شبكات" تتناول تفاعل المنصات مع هجوم واشنطن ومسابقة صينية غريبة

تناولت حلقة (2025/11/27) من برنامج “شبكات” ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الهجوم الذي استهدف اثنين من جنود الحرس الوطني الأميركي قرب البيت الأبيض بواشنطن.

 

فقد اعتبر البعض الحادث دليلا على هشاشة الوضع الأمني الداخلي، في حين رآه آخرون ذريعة لتشديد السياسات المناهضة للمهاجرين.

كما رصدت الحلقة سخرية ناشطين على مواقع التواصل من مسابقة نظمتها شركة صينية لمن يمكنهم الاستلقاء على السرير لأطول فترة ممكنة دون أي حراك.

تقديم: لين البديري

Published On 27/11/2025
آخر تحديث: 23:40 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة