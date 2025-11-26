"شبكات" تسلط الضوء على مباراة تشلسي وبرشلونة وعلى قصة تايوان مع السوشي الياباني
تناولت حلقة (2025/11/26) من برنامج “شبكات” موضوعين لقيا رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأول: تفوق فريق تشلسي الإنجليزي على فريق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
والآخر طريقة تعبير تايوان عن شكرها وامتنانها لليابان لدعمها قضية تايوان، حيث ظهر الرئيس التايواني لاي تشينغ تي في مقطع فيديو وهو يتناول طبق سوشي، مما أثار استفزاز الصين التي ترى تايوان جزءا من أراضيها.
تقديم: لين البديري
Published On 26/11/2025|
آخر تحديث: 19:07 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة