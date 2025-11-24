"شبكات" يستعرض ثغرة خطيرة في واتساب وسلاح ليزر بريطانيًا جديدا

استعرضت حلقة (2025/11/24) من برنامج “شبكات” إنجازا عسكريا بريطانيا غير مسبوق، حيث نجحت القوات المسلحة البريطانية لأول مرة في التاريخ في إسقاط مسيرة فائقة السرعة باستخدام منظومة الليزر عالية الطاقة.

ويمثل هذا الإنجاز تطورا وصفته وزارة الدفاع البريطانية بأنه قفزة نوعية في تكنولوجيا الدفاع الجوي، في خطوة تضع المملكة المتحدة في طليعة الدول المتقدمة في مجال أسلحة الليزر الدفاعية.

وتميز السلاح الجديد بدقة فائقة تمكنه من إصابة عملة معدنية على بعد كيلومتر واحد، ونجح في إسقاط مسيّرات كبيرة تحلق بسرعة 650 كيلومترا في الساعة خلال اختبارات أجريت في أسكتلندا.

وفي سياق التكلفة الاقتصادية، أظهر البرنامج أن طلقة الليزر الواحدة لا تتجاوز 12 دولارا، مقارنة بصواريخ اعتراضية تصل تكلفتها إلى مليوني دولار.

كما تناول البرنامج ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق واتساب كشفها باحثون في جامعة فيينا النمساوية، سمحت بالوصول إلى بيانات 3.5 مليارات مستخدم.

واستطاع الباحثون الاستعلام عن أكثر من 100 مليون رقم هاتف في الساعة الواحدة، واستخراج أرقام الهواتف ومعلومات تعريفية وصور الملفات الشخصية، رغم بقاء محتوى المحادثات محميا بالتشفير من طرف إلى طرف.