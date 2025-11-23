"شبكات" يتناول اكتشاف مغارة أثرية مليئة بالذهب في درعا

تناولت حلقة (2025/11/23) من برنامج “شبكات” التقارير المخبرية التي وضعت سمعة موقع “شين” على المحك، إذ كشفت تقارير مختبرات منظمة “غرين بيس” جانبا قاتما من نشاط شركة التجارة الإلكترونية الآسيوية.

ففي عام 2022، أظهرت الفحوص وجود منتجات تحتوي مواد خطرة تجاوزت الحدود الأوروبية المسموح بها، واعترفت "شين" حينها بوجود تلوث كيميائي، متعهّدة بإجراء تحسينات واسعة في إدارة المواد الكيميائية ضمن منتجاتها.

كما تناول البرنامج تحول مدينة الحارّة في ريف درعا الشمالي جنوبي سوريا، فجأة إلى بؤرة اهتمام السوريين، عقب انتشار خبر يفيد بأن أحد أبناء المدينة عثر على مغارة أثرية مليئة بالذهب، أثناء قيامه بأعمال حفر لبناء قبو في منزله، وهو الخبر الذي دفع الناس للتوافد بكثافة إلى الموقع لمعرفة حقيقة ما جرى.

وعلى إثر ذلك، تدخلت قوات الأمن لمنع تدفق الحشود إلى موقع الحفر؛ ولصعوبة تفريقهم اضطُرت إلى إطلاق النار في الهواء، خصوصا مع قدوم أعداد كبيرة من القرى والمدن المجاورة.

وحضرت فرق الدفاع المدني إلى الموقع لفحصه بالتنسيق مع مديرية الآثار والأمن العام، وبعد انتهاء المعاينة نفى مسؤول مركز الدفاع المدني في نوى، أحمد الهاجر، وجود أي دفائن أو كنوز في المكان، وقال إن المكان خالٍ ولا يوجد فيه سوى قبور عادية، ودعا الناس إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

تقديم: لين البديري