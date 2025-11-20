شبكات "شبكات" تتناول فوز حكيمي بجائزة الأفضل في أفريقيا والقهوة الصينية بالصراصير

تناولت حلقة (2025/11/20) من برنامج “شبكات” تفاعل المغردين على المنصات الرقمية مع ابتكار الصين نكهات قهوة جديدة بطعم الخضراوات والحشرات والنمل.

اقرأ المزيد

كما رصدت الحلقة احتفاء عشاق كرة القدم بتتويج النجم المغربي أشرف حكيمي بلقب أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025، والجدل الذي أثاره مغردون حول أحقية فوز حكيمي باللقب وتفوقه على نظيره المصري محمد صلاح. تقديم: أحمد فاخوري

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة