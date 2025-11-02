"شبكات" يتناول موقفا أحرج جيه دي فانس وغضب ترامب وحظوظ زهران ممداني

تناولت حلقة (2025/11/2) من برنامج “شبكات” 3 موضوعات، منها موقف محرج وقع فيه جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي بعد أن وجه له بعض طلبة جامعة “أولي ميس” في مسيسيبي أسئلة عن الدعم الأميركي لإسرائيل.

كما تطرقت إلى العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا بشأن قضية الرسوم الجمركية، وعلى خلفية غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نشر مقاطعة كندية إعلاناً تلفزيونياً بصوت الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، وهو يحذر الأميركيين من تبعات فرض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية.

وسلطت حلقة "شبكات" أيضا الضوء على حظوظ زهران ممداني، أول مسلم، في تاريخ نيويورك، يترشح لمنصب العمدة، حيث يخوض الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل وسط تقديرات عن فرص فوزه.