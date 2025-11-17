شبكات "شبكات" يتناول رحلة غزيين إلى جنوب أفريقيا وإضراب عمال ستاربكس

تناولت حلقة شبكات (2025/11/16) تفاعلات مغردين مع رحلة غامضة انطلقت من غزة إلى جنوب أفريقيا، وإضراب نحو 10 آلاف من عمال ستاربكس بعد فشل المفاوضات مع إدارته حول تحسين عقود العمل.

اقرأ المزيد

كما تناولت الحلقة غضب سوريين من قرار شركتي الاتصالات "سيرياتيل" و"إم تي إن" رفع أسعار الباقات والخدمات بنسب وصلت إلى 1100%، وإلغاء جميع الباقات القديمة بما في ذلك باقات الساعات التي كانت المتنفس الوحيد للطلاب وذوي الدخل المنخفض. تقديم: أحمد فاخوري

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة