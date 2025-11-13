شبكات شبكات – هدايا بين ترامب والشرع وعامل نظافة سوري يبكي من التنمر

سلطت حلقة (2025/11/13) من برنامج “شبكات” الضوء على أبرز المواضيع التي لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي موضوع تبادل الهدايا بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

كما تناولت الحلقة التنمر الذي تعرض له عامل نظافة في بلدية دير الزور السورية من قبل بعض الأشخاص، و كذلك توقفت عند موضوع تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا. تقديم: أحمد فاخوري

المصدر: الجزيرة