شبكات شبكات- ميسي يعود لبرشلونة وصاروخ لإسقاط المسيّرات الروسية

تناولت حلقة (2025/11/11) من برنامج “شبكات” مواضيع لاقت تفاعلا ورواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمثلت في زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المفاجئة إلى ملعب برشلونة.

كما تطرقت الحلقة إلى زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة ولقائه بنظيره الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى مميزات صاروخ ‏"مارك 1″، الذي طوّرته شركة إستونية ويعد الأصغر في العالم. تقديم: أحمد فاخوري

المصدر: الجزيرة